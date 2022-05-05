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大陸封控轉單效應 南茂看好第2季營運

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

封測大廠南茂（8150）董事長鄭世杰今（5）日表示，大陸封控，部分客戶訂單轉向台灣，因此本季記憶體、高階面板驅動暨觸控整合IC表現將優於上季，對第2季展望「謹慎向上」。

南茂今日舉行線上法說會，公布第1季財務報告。南茂第1季營收淨額為新台幣67.2億元，為歷年同期新高，較前一季減少1.0%，同期成長約4%；營業毛利率為25.0%，較前一季的26.0%，減少1%；每股盈餘為1.68元。

南茂董事會決議，每股普通股將配發現金股利約新台幣4.3元，待本月的股東常會通過後實施。以今日收盤價48.15元計算，現金殖利率高達8.9%。

鄭世杰表示，受到大陸封控及俄烏戰爭影像，原物料、封裝載板等供應鏈變數仍需持續觀察，但第2季維持健康的營運動能。

法人關注面板驅動暨觸控整合IC（TDDI），鄭世杰說，因客戶與南茂簽訂保證數量合約，目前相當穩定。

針對客戶轉單到台灣，鄭世杰進一步表示，特別是利基型DDR3 DRAM，由於價格回升，客戶訂單明顯提升。

南茂 新台幣

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