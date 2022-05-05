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尖點維持今年營運目標 擴產照計畫進行

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

展望第2季，尖點科技（8021） 指出，第2季屬傳統淡季，雖受到疫情影響，整體營運較前一季度衰退個位數百分點，與預期相當；目前疫情影響雖未完全消除，加上大陸封控影響，但公司對於今年營運目標仍未改變，維持既定的擴產計畫進行。

尖點表示，預計在擴產完成後月產能可由去年下半年的2,500萬支逐步提升至2,800萬支；鑽孔代工規模亦會提升，預計增加約一成，自下半年起逐步到位，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。預估2022年的資本支出金額約為6億元。

尖點今日同步公告自行結算2022年4月份合併營收為3.05億元，較上月增加0.3%、較去年同期增加1.9%。累積前4月營收為12.23億元，較去年同期增加13.4%。

該公司董事會於今（5）日通過2022年第一季財報，2022年第一季合併營收為9.18億元，較上季度衰退8.9%及較去年同期增加17.7%；營業毛利為2.86億元，季衰退11.5%、年增13.8%；營業淨利為1.5億元，季衰退4.7%、年增6.7%；淨利歸屬於母公司業主為1.02億元，較上季度衰退1%及較去年同期增加10.7%；每股純益為0.72元。

在營收結構部份，第1季鑽針營收約佔整體營收之59.5%，鑽孔服務約佔整體營收之40.5%。

營收 尖點

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