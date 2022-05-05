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搭Wifi升級商機 瑞昱4月營收逾104億

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

儘管終端市場雜音不斷，網通晶片廠瑞昱（2379）4月營收達新台幣104.06億元，為單月營收歷史次高。法人認為，商用PC、通訊市場需求持續，但仍須注意俄烏戰爭、上海封控、通膨等影響。

瑞昱今(5)日開盤上漲5元，開在410元，早盤最高到417元，最低為410元。

中國大陸受疫情影響，許多城市採取封控措施，影響物流運輸，瑞昱副總經理黃依瑋先前表示，市場需求尚未受到影響，包括通訊及交換器晶片需求依然強勁。

瑞昱4月營收104.06億元，較3月的104.49億元略減0.4%，較去年同期增加33.22%，為單月營收歷史次高；累計前4月營收401.63億元，年增28.92%。

瑞昱首季稅後淨利51.86億元，季增12.6％、年增69.8％，毛利率52.2％，每股稅後純益10.15元，大賺一個股本，優於市場預期。法人指出，主因為商用產品需求強勁，預期乙太網、交換器及Wi-Fi規格升級趨勢維持不變，將有利營收表現。

營收 瑞昱

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