友達董事會成員將換血 李焜耀不在候選名單

友達（2409）預計6月17日召開股東會，今年將改選董事，根據證交所公開資訊觀測站公告，友達董事候選人名單中，前董事長李焜耀並不在名單中，且將有多名新血加入董事會；友達今（5）日在董事會成員大換血消息下，股價仍開高走高，持續往月線挑戰，盤中漲幅1.69%。

友達公告今年9名董事候選人名單，包括董事4人，獨立董事5人，分別是，董事候選人彭双浪、柯富仁、黃漢州、蔡娟娟；獨立董事候選人則是彭錦彬、蘇艷雪、程章林、盧秋玲、韓靜實。

對照現任董事及獨立董事，李焜耀將退出董事會，不再擔任友達董事，新成員將加入黃漢州及蔡娟娟，另外，獨立董事的新面孔則是盧秋玲、韓靜實，現任獨董施顏祥、何美玥退出。

友達今日以17.85元開出，一度拉升至18.2元，朝月線叩關，盤中漲幅1.41%。