蔚華科與衡陞科技擴大合作 共推奈米探針量測技術服務

上市半導體測試解決方案供應商蔚華科技（3055）今日宣布與世界級領先的奈米級金屬探針製造商衡陞科技（MesoScope Technology）擴大合作，繼取得奈米探針的中國獨家代理，雙方將擴大產品與技術服務合作，攜手在中國市場推動德國品牌Kleindiek Nanotechnik 奈米探針台及衡陞的奈米探針量測的技術服務（Nanoprobing Service），在中國半導體市場量測及分析的強勁市場需求下，為客戶提供更全方位的解決方案。

蔚華科表示，中國近年來持續加速半導體晶片的自主研發，同時加大加強半導體設備投資力道，在先進邏輯製程、記憶體技術、第三代化合物半導體等領域全力衝刺發展，帶動失效分析及故障分析需求大幅成長，其中奈米級電性量測與器件表徵技術可廣泛應用於各種複雜與高速器件的研發過程，以確保品質及可靠性，並縮減研發時間和器件製造工藝的成本，可預期中國晶片自主化的過程中將產生龐大的市場需求。

衡陞科技董事長黃信豪表示，合作一年多來，蔚華科技展現經營兩岸半導體業多年來累積的豐富產業資源及客戶關係，高可靠度的製程與品質保證解決方案及高彈性的客戶服務品質深受業界肯定，成為衡陞科技進軍中國失效及故障分析領域最強而有力的橋樑，現階段的合作成果讓雙方團隊極具信心，快速凝結共識擴大合作範圍，將衡陞科技重要的代理產品線Kleindiek Nanotechnik 奈米探針台以及衡陞奈米探針量測的技術服務（Nanoprobing Service）一起交給蔚華科，必能迅速擴大衡陞科技和Kleindiek Nanotechnik的市占率，力求在中國半導體市場迅速成長搶占檢測商機。

蔚華科上海分公司總經理楊向群表示，衡陞科技在奈米探針和奈米量測具有世界級技術領先優勢，蔚華科堅信和衡陞科技的合作將可成為中國半導體客戶在奈米量測技術和器件表徵技術突破和水準提升的一大助力。

他強調說，此次引進全球領先的奈米探針品牌Kleindiek Nanotechnik以及衡陞科技的奈米探針量測服務，不僅強化蔚華製程品質保證解決方案的完整性，更可滿足客戶對於先進製程晶片嚴苛的技術工藝與量測需求，勢必能為雙方及客戶創造三贏。