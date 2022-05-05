美光任命盧東暉 任前段製造企業副總裁暨台灣美光董座

美光科技今日宣布由盧東暉出任前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長。

盧東暉將負責管理美光在台中與桃園的製造廠並主導美光台灣的經營策略，以實現公司整體發展目標。

盧東暉表示：「美光在台的營運對強化其全球布局的策略，並維持 DRAM 技術於全球的領導地位發揮著關鍵作用。」盧東暉進一步說明：「我很榮幸能和管理團隊一同規劃及推動台灣美光的技術發展藍圖，進一步擴展在地的夥伴及客戶生態系統，並透過世界級的成本管控、品質最佳化和計畫性部署以達成技術和製造方面的突破。」

具備超過 20 年的半導體產業經驗，盧東暉以技術開發與移轉、良率改善和晶圓廠建設見長。加入美光前，他擔任英特爾製造、供應鏈和營運集團副總裁暨戰略規劃部聯席總經理，負責新廠區啟用的整合規劃管理，並推動全球擴張策略計畫。此外，盧東暉在發展英特爾的記憶體業務上亦扮演重要領導角色，他曾成功完成美光與英特爾聯合開發的 3D NAND 及 Optane 技術節點移轉，並帶領英特爾3D儲存型快閃記憶體（ NAND ）製程研發團隊，開發次世代浮柵式 NAND。

盧東暉擁有北京清華大學材料科學與工程學士學位及俄亥俄州立大學材料科學與工程博士學位。此外，他也取得美國加州大學柏克萊分校和紐約哥倫比亞大學的聯合企業管理碩士學位。