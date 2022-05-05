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三大黑天鵝衝擊 今年第2季全球NB出貨將季減7.2%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師蕭聖倫研究統計，NB長短料問題雖開始顯著改善，但2021年第4季NB出貨創新高帶來高基期，未滿足的商務訂單較預期低，且品牌商處新舊產品交替階段，致使出貨不積極，2022年第1季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)淡季表現更淡，較前季衰退近2成。2022年第2季受全球通膨升溫、烏俄戰事及中國大陸清零封控等三大黑天鵝影響下，預期出貨再季減7.2%，較去年同期則將衰退1成5以上。

2022年第2季前六大品牌出貨皆將較前季衰退，龍頭業者聯想因主攻的中國大陸及歐洲巿場皆遭遇黑天鵝，消費與商務機種出貨皆將受打擊；第二名惠普(HP)將衝刺英特爾(Intel)消費新品及Chromebook，但出貨目標將因第三大供應商仁寶（2324）昆山廠產能受封控影響而降低；第三名戴爾(Dell)更有多達6成以上產能由仁寶昆山廠供應，仁寶被封控將影響戴爾第2季出貨季成長(7~8%)的目標，對比下，惠普原出貨目標僅季增2~3%。

第四名蘋果(Apple)則因廣達（2382）松江廠為其高階NB唯一供應工廠及受封控影響最大，而將使第2季相關出貨大受影響； 第五名華碩（2357）因前季基期較高，加上烏俄戰事將顯著打擊其歐洲重點巿場，預期出貨衰退程度亦高；第六名宏碁（2353）由於Chromebook第2季出貨力道不如往年，將面臨教育標案旺季出貨卻衰退。

主要台灣代工廠商第2季出貨亦面臨衰退格局，其中，廣達因上海松江廠產能受創較深，出貨佔比下降將最顯著。

NB 仁寶

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