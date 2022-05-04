聯電高階主管酬金顯著提升 董座、總經理年收入逾億元

晶圓代工廠聯電（2303）今（4）日年報出爐，2021年伴隨產能供不應求，代工價格頻漲，推升去年營收與獲利雙雙創新高，也讓經營團隊包括董事長洪嘉聰及共同總經理王石、簡山傑年薪大躍進，各超過新台幣1億元，較前一年度的5,000萬至1億元顯著提升，其他高階經理人也紛獲提高年薪。

從聯電的年報資料顯示，除了董事長、總經理年薪大幅成長外，五位高階經理人包含執行副總經理徐明志、資深副總經理張士昌、資深副總經理暨財務長劉啟東、資深副總經理暨法務長張振倫、副總經理許誌清等，年薪也向上提升至5,000萬至1億元級距。

聯電去年進行結構性調薪，員工分紅增加、也發放限制型股票，積極提升留才能力與攬才吸引力，另外，在年報中，聯電點出公司提供的多樣化福利措施，包括各個廠區皆有專屬的自辦餐廳和多樣性餐點選擇，結合餐廳咖啡吧及便利商店，形成複合式用餐場所，讓同仁享用健康均衡的餐點。

同時，在新竹力行廠區設有聯園活動中心、台南Fab 12A設有聯苑活動中心、多功能體育館與LM宿舍健身房，同時於廠區內適當地區設置健身房、韻律教室等，體現健康職場的概念。