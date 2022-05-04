趨勢科技成立電動車資安公司 助廠商符合國際規格

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技今（4）日宣布，成立車用資安新公司VicOne，專注協助電動車產業建構資安防護，協助台灣電動車供應鏈夥伴通過國際車廠所要求的車用資安規格，強化全球競爭力並攜手在未來車市場佔有一席之地。

根據Statista研究報告，2025年全球將有超過四億輛連網汽車於道路上行駛，研究調查數據顯示，平均每台車擁有一億行軟體程式，超過Windows程式一倍、波音787客機七倍之多。電動車將是一座會移動的大型數據中心，資訊安全將扮演汽車品牌商及相關車用系統整合供應商於電動車市場營運戰略佈局的重要關鍵。

趨勢科技指出，多年前即觀察到電動車將面臨潛在的安全挑戰，投入汽車資安威脅及安全領域的相關研究。VicOne的成立將致力於解決電動車日益升高的資安需求，更將全力推動「策略合作夥伴計畫」以協助台灣汽車系統整合及零組件製造商達成汽車品牌廠的資安合規要求，成功躋身國際電動車市場。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，迎接未來汽車全自動化的時代，專業的資安技術和團隊將是確保車輛安全的重要關鍵。VicOne執行長鄭奕立表示，車輛連網使得行車安全暴露在更大的資安風險之下，各種攻擊事件早已頻傳，隨著電動車未來將日趨普及，預期車聯網資安挑戰將更嚴峻。目前汽車原廠OEM必須符合嚴謹的國際汽車資訊安全法規，無法配合的供應商將難以繼續在此供應鏈中生存。不過「合乎法規」卻僅僅只是基本門檻，預期未來層出不窮的駭客攻擊手法下，無法抵擋駭客攻擊的零件供應商將無法在汽車行業立足，「資安」將成為競爭力的關鍵點，未來台灣供應鏈應該思考如何加快腳步將資安納入營運策略藍圖的一環。