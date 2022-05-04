趨勢科技成立車用資安新公司 要做電動車界莫德納

資安大廠趨勢科技今（4）日宣布成立車用資安新公司VicOne，專注於協助電動車產業建構資安防護，更將全力協助台灣電動車供應鏈夥伴通過國際車廠所要求的車用資安規格，並推動「策略合作夥伴計畫」，作為VicOne夥伴成員、MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰形容，面對未來越多針對電動車的駭客攻擊，「VicOne非常有機會做電動車（EV）界的莫德納。」

根據Statista研究報告註一，2025年全球將有超過4億輛連網汽車於道路上行駛，此外，研究調查數據註二顯示，在平均每台車擁有一億行軟體程式，超過 Windows程式一倍、波音787客機七倍之多的運行之下，電動車並非只是裝上四顆輪子的電腦，更將是一座會移動的大型數據中心，資訊安全將扮演汽車品牌商及相關車用系統整合供應商於電動車市場營運戰略佈局的重要關鍵。

成立VicOne的趨勢科技，多年前即觀察到電動車將面臨潛在的安全挑戰並投入汽車資安威脅及安全領域的相關研究。而台灣位處全球汽車供應鏈重要地位，傳統零組件製造商為回應電動車市場發展積極尋求轉型，迫切於讓產品符合國際車廠的資安要求以提升競爭力，VicOne的成立不僅將致力於解決電動車日益升高的資安需求，更將全力推動「策略合作夥伴計畫」以協助台灣汽車系統整合及零組件製造商達成汽車品牌廠的資安合規要求，成功躋身國際電動車市場。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，為迎接未來汽車全自動化的時代，專業的資安技術和團隊將是確保車輛安全的重要關鍵。作為全球資安的領導者，趨勢科技很高興能將核心專長領域再向外擴展延伸，除了開拓新市場的發展空間，也將更加善用趨勢最擅長、也最頂尖的軟體工程研發優勢，協助全球龐大的汽車生態系在安全的開發環境中搶得先機發揮競爭力。

汽車原廠OEM必須符合嚴謹的國際汽車資訊安全法規，無法配合的供應商將難以繼續在此供應鏈中生存！然而「合乎法規」卻僅僅只是基本門檻，預期未來層出不窮的駭客攻擊手法下，無法抵擋駭客攻擊的零件供應商將無法在汽車行業立足，所以「資安」將成為競爭力的關鍵點，未來台灣供應鏈應該思考如何加快腳步將資安納入營運策略藍圖的一環。

對此，VicOne推動「策略合作夥伴計畫」，藉由趨勢科技在車用資安研發的能力，提升台灣汽車供應鏈夥伴的資安能力。不但可以協助台灣供應鏈以最省力有效的資源符合國際車廠的資安規格要求，更可以透過最重要的Secure by design 落實資安在軟體系統開發的重要地位，讓台灣汽車供應鏈提升競爭力。同時也積極與業界夥伴認證單位合作，結合在國際法規標準的知識與趨勢科技在車用資安的專業，共同協助想進入電動車產業的供應商以更有效率的方式符合車用國際資安認證標準。

鄭顯聰表示，MIH的存在目標就是改革當前運輸產業並維持未來永續性，打造全新開放的電動車生態系，與會員共創合作機會，因此我們持續匯集戰略合作夥伴，這次很高興能有機會參與VicOne的策略合作夥伴計畫，共同為生態系中的成員彌合差距，降低產業的進入門檻，加速創新。

鄭顯聰形容，MIH平台目前已有包含Fisker、Lordstown等汽車品牌廠加入成為夥伴，MIH平台就像「媒婆」，幫會員夥伴找市場出海口。而面對未來越多針對電動車的駭客攻擊，VicOne非常有機會做EV界的莫德納。

VicOne策略合作夥伴計畫目前已有Arm、公信電子、台達電、微軟、緯創等業界夥伴加入。