精英電腦在ISE 2022 展示LIVA迷你電腦

精英電腦（2331）將參加5月10日至13日於西班牙巴塞隆納會展中心所舉辦的歐洲市場最具規模的專業影音設備展ISE2022。並於展會中將展示適用於多樣化商業應用的最新一系列LIVA 迷你電腦。

精英表示，整個LIVA 迷你電腦系列包括 - 袖珍型 Q 系列、多功能 Z 系列和超強大效能 One 系列 - 是能廣泛應用於商業場域的首選。這些應用包括智能零售、交通、酒店和醫院的智能數位看板、商業智能會議、人工智能解決方案的邊緣計算以及遠端工作和教育的家庭電腦應用。

世界上最小的迷你電腦 LIVA Q3 Plus，比滑鼠還小，但配備強大的 15瓦AMD Ryzen™ V1605B 或 R1505G 處理器。令人驚豔的4K高清畫面可同時支援雙螢幕輸出，擴展桌面工作空間，實現無限制的多任務處理工作。針對需要迷你電腦用於有空間限制的零售商而言，該電腦可以滿足密集型的擴增實境工作負載和令人目眩神迷的室外及戶外數位看板所需的性能和靈活性。

LIVA Z3 和 Z3E 是完全無風扇被動式冷卻的主流超級迷你電腦。強大的英特爾® Jasper Lake 處理器提供高達 16GB DDR4 雙通道記憶體和可擴展的 M.2 插槽。它們配備了用於無線連接的最新 802.11ax 技術。通過 HDMI 2.0 和 mini-DisplayPort 支援 4K 雙螢幕輸出，適用於遠程辦公、線上學習和家庭娛樂，以及包括數位看板和自助服務亭在內的智能商業應用。

配備AMD 的 銳龍™ 3/5/7 和 速龍™ 處理器以及 Radeon™ RX 顯卡的LIVA One A300迷你電腦更加靈活和強大，可為工作或商業應用提供更加卓越的性能。它可作為準系統或無論是否有預裝OS操作系統的個人迷你電腦，用戶可以根據需要配備升級LIVA One A300，從超高效的雙核心 Athlon 級APU加速處理器到配備高級 Radeon™ RX 顯卡的強大8核心APU加速處理器。除了邊緣計算和擴增實境外，它的小尺寸、出色的效能和一流的圖形處理效能在零售智能電子看板方面表現出色。

LIVA One H610 外型雖小卻能提供更強大的性能。這款迷你電腦支援高達 65瓦 的 Intel® 第 12 代 16 核 Core-i9® 處理器，以及高達 64GB 的內存記憶體容量，非常適合要求最苛刻的家庭和辦公室工作，包括研究或工作站應用。 LIVA One H610 使用雙頻 Wi-Fi 6 或有線千兆以太網，可以充當基於雲端的管理解決方案或 Linux 或 Windows 11 重度雲端邊緣計算需求的精簡型用戶端，包括人工智能應用、數位看板、零售智能、醫療保健、終端機和閘道器。