端子大廠建通興建特殊新型銅材煉製廠 今開工動土

端子大廠建通（2460）規劃興建特殊新型銅材煉製廠，生產異型導體銅材，今(4)日在路竹廠盛大舉辦開工動土典禮，展現加碼投資台灣並看好未來異型導體銅材市場。

建通集團董事長蘇敦禮表示，隨著新能源車、電子行業的快速發展，電子部件的小型化，高性能化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，過去國內廠商需求沒有內應力的異型導體銅材均採取向國外進口，本公司以銑削精工方式生產，無殘留內應力之問題，且擁有超過 20 年銑削技術，未來煉製並生產異型導體銅材，搭配銑削精工工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求，希望共同帶動台灣精密產業合作與發展。