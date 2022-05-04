端子大廠建通興建特殊新型銅材煉製廠 今開工動土
端子大廠建通（2460）規劃興建特殊新型銅材煉製廠，生產異型導體銅材，今(4)日在路竹廠盛大舉辦開工動土典禮，展現加碼投資台灣並看好未來異型導體銅材市場。
建通集團董事長蘇敦禮表示，隨著新能源車、電子行業的快速發展，電子部件的小型化，高性能化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，過去國內廠商需求沒有內應力的異型導體銅材均採取向國外進口，本公司以銑削精工方式生產，無殘留內應力之問題，且擁有超過 20 年銑削技術，未來煉製並生產異型導體銅材，搭配銑削精工工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求，希望共同帶動台灣精密產業合作與發展。
建通集團 2021 年營收 43.15 億元、年增 25%，稅後淨利 2.43 億元，每股盈餘 1.47 元，集團為了更加提升經營策略、生產營運管理，在 2022 年 3 月邀請在金屬成型業擁有 30 年以上的經驗，曾任勤美達集團總經理的古恆昌擔任蘇州建通董事長，展望未來，除了擴增各項電工端子、線束端子連接器、車用端子等高毛利製品之外，集團也持續擴大越南廠煉銅優勢、布局異型導體銅材加工及設置特殊新型銅材煉製廠將帶領集團進入新藍海領域，發揮集團整體綜效。
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