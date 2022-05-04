雙鴻攻車用 散熱模組案量持續增加

散熱廠雙鴻（3324） 董事長林育申表示，隨著5G、大數據、物聯網、人工智慧、邊緣計算、元宇宙等尖端技術發展，雲端伺服器、資料中心、HPC、網通、車用散熱模組案量將持續增加。

雙鴻今年致股東營業報告書出爐，林育申展望2022年表示，無接觸新生活，遠端工作與學習模式將為常態，NB、PC需求仍將微幅成長，而隨著晶片功耗上升，高階電競產品導入均溫板散熱裝置將成主流。

5G基礎建設日益完善，5G智能手機出貨量將持續增加，而中國大陸及韓國手機品牌採用均溫板散熱裝置將成主流。

他指出，液冷技術發展從單晶片到整機運用，並持續擴展至不同領域如超級電腦、AI、 HPC、雲端伺服器、繪圖卡、主機板、汽車電子等產品運用。

關鍵零組件垂直整合，雙鴻發揮集團綜效，善用集團領先業界之兩相流技術以及液冷技術來鞏固旣有的Smartphone、NB、VGA、Gaming、Tablet & Desktop 等業績，並發展至雲端伺服器、AI、HPC、車用散熱等領域。

因應全球性的重要議題，雙鴻堅持不斷創新，持續研究發展高效節能的散熱技術，同時配合各國電動車取代燃油車的政策，雙鴻已將多年來鑽研的核心技術提供給各大車廠，一方面展現我們領先業界的散熱技術研究成果，同時也對社會盡一份心力。