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日美攜手2奈米晶片 經長：台灣與國際組供應鏈最有效

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

《日經亞洲評論》報導，美國與日本政府已接近談妥生產2奈米晶片的合作，藉此減少對於台積電（2330）業依賴。經濟部長王美花今（4）日受訪表示，已看到相關報導，認為國際上各種意見都有，重申台灣半導體和國際合作是全球供應鏈最有效率也是最好方式。

日經亞洲評論報導，日本經濟產業大臣萩田晃一已啟程訪問美國，將會與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）交流，進一步宣布晶片合作計畫，而選擇加深半導體合作是因擔心過度依賴台灣。

對此，王美花說，經濟部本周已與美國在台協會（AIT）舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，會中提到台灣半導體供應鏈和國際合作是全球半導體供應最有效率也最好方式，「這部分台灣是很有信心。」

半導體 美國商務部 日本

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