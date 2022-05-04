台積電是最大客戶！智聯服務併購無塵室業者壯大量能

經濟日報 / 記者王郁倫／台北即時報導
宏碁智聯投資無塵室工程業者補足半導體業務一塊拼圖。台積電提供
宏碁智聯投資無塵室工程業者補足半導體業務一塊拼圖。台積電提供

宏碁集團展開併購，旗下資訊系統整合商智聯服務（6751）宣布授權董事長施宣輝在1億元額度取得半導體無塵室工程業者旭誼工程股權，加速擴大半導體佈局能量，智聯服務最大客戶是台積電（2330），去年台積電貢獻智聯服務營收逾2成，此次併購又可一舉取得景碩（3189）、明基材（8215）、鼎元（2426）等客戶資源，補足半導體業務版圖。

智聯服務2021年搭上半導體擴張產能及製造業回流台灣紅利，年營收衝上12.38億元，EPS2.44元，雙創歷史新高，隨後智聯服務去年底宣布現金增資，募資3.14億元補足銀彈，今年先宣布1.5億元買辦公室，又在5月3日宣布展開併購。

智聯服務4日宣布將併購無塵室工程商旭誼工程，董事會授權施宣輝在1億元額度內執行，旭誼是一家成立10年，資本額4000萬元的公司，年營收2～3億元左右，董事長鄧在國，總經理葉庭銨有營建與半導體相關經驗，核心業務就是無塵室的規劃興建，若取得控制權，則智聯服務的完整會計年度營收將立即進補2成。

台積電是大客戶，去年營收占比2成

智聯服務是資訊系統服務商，代理許多商業與工業軟硬體業務，結合資訊科技（IT）與營運科技（OT）服務能力，協助客戶建置與維運資訊系統，目前最大客戶是台積電，2020年曾透露台積電業績貢獻超過4成，隨台積電赴美與赴日設廠消息曝光，智聯服務也擴張海外業績觸角，根據財報，2021年台積電營收貢獻21%。

宏碁（2353）目前持有智聯服務51.99%股權，結合宏碁集團的全球化資源，智聯服務2021年6月也在美國成立Acer Synergy Tech America建立在地團隊，以滿足台積電建廠需求。

智聯服務主要核心客戶來自半導體、製造、金融業，旭誼工程核心業務機電空調及無塵室建置，客戶以竹科的高科技業為主，包括鼎元光電、明基材、默克先進材料、榮創能源（3437）、景碩、台耀（4746）及中磊（5388）等等，另外在生技醫療產業有葡萄王及台灣先進手術醫療器材等客戶，產品技術與客戶均具互補性。

智聯服務表示，從終端需求的個人電腦、整廠資訊設備的建構輸出乃至於資訊人力服務外包等，去年營運已有大幅度的成長，未來除原生資訊軟硬體及人力外包服務外，也期望業務能量延伸到高技術門檻的附加價值型產品，建立差異化服務。

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台積電 半導體

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