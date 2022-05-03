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大量4月營收2.36億元 月減14.2%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

大量（3167）今（3）日公告今年4月合併營收2.36億元，月減14.2%，年減44.8%。累計今年前四個月合併營收9.88億元，年減28.7%。

大量表示，今年首季受到出貨遞延影響，營運表現不如去年同期。但在手及洽淡中的高毛利的半導體及高階PCB設備今年出貨估倍增，可望填補傳統設備訂單的疲軟，維持與去年高檔的營收及獲利。

大量今天股價小跌0.1元，收57.6元。

大量去年合併營收44.44億元，年大增83%，創歷史新高。毛利率25.88%，年減3.62個百分點；稅後純益4.41億元，年增5.3%，改寫新高紀錄。每股稅後純益5.51元，為近14年新高。董事會決議擬分派現金股利每股4元，配息率72.6%。

大量今年營運可望呈先蹲後跳走勢，首季遞延的出貨將陸續反應在第2季、及第3季的出貨旺季。展望2022年的成長動能，因5G、車用載板及AI 應用需求增加，將來自於相關的高階PCB設備。另半導體檢測設備也陸續取得兩岸多家半導體客戶認證，將挹注整體業績成長。

營收 半導體

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