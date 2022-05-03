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兆遠將減資 第4季停止藍寶石基板生產

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

兆遠（4944）今（3）日公告，該公司為改善財務結構，將進行減資，減資比率高達50.04%，同時，該公司也表示，由於藍寶石基板近年因大陸供應商殺價競爭，銷售價格持續走低，營運持續虧損且無改善跡象，經審慎評估，為保障股東權益及公司永續經營前提下，擬計畫於今年第4季起停止藍寶石基板生產，避免虧損持續擴大。

兆遠表示，該公司董事會決議，為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減少資本新台幣4.39億餘元，銷除股份43,995,086股，減資比率約為50.04599969%，減資後實收資本額為新台幣4.39億元。

此外，在營運面上，該公司也表示，藍寶石基板近年因大陸供應商殺價競爭，銷售價格持續走低，營運持續虧損且無改善跡象，經審慎評估，為保障股東權益及公司永續經營前提下，擬計畫於今年第4季起停止藍寶石基板生產，避免虧損持續擴大。後續將依「取得或處分資產處理程序」處分相關閒置設備。

兆遠雖然停止藍寶石基板的生產，但公司表示，仍將保留一條藍寶石基板的倒角、拋光、清洗、檢測產線，持續提供基板加工相關服務。

另外，兆遠表示，因應5G及物聯網IoT發展，市場需求方興未艾，該公司長期研製硬脆基板加工技術與經驗的優勢，轉型發展鉭酸鋰/鈮酸鋰基板。加工產線已建置完成，小尺寸基板已量產出貨，大尺寸薄化基板也展開送樣驗證工作，預計第4季投入量產。目前已與國內外客戶建立合作關係，隨著產能提升與口碑效應，可再擴大客戶陣容。

減資 新台幣

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