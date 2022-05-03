兆遠將減資 第4季停止藍寶石基板生產
兆遠（4944）今（3）日公告，該公司為改善財務結構，將進行減資，減資比率高達50.04%，同時，該公司也表示，由於藍寶石基板近年因大陸供應商殺價競爭，銷售價格持續走低，營運持續虧損且無改善跡象，經審慎評估，為保障股東權益及公司永續經營前提下，擬計畫於今年第4季起停止藍寶石基板生產，避免虧損持續擴大。
兆遠表示，該公司董事會決議，為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減少資本新台幣4.39億餘元，銷除股份43,995,086股，減資比率約為50.04599969%，減資後實收資本額為新台幣4.39億元。
此外，在營運面上，該公司也表示，藍寶石基板近年因大陸供應商殺價競爭，銷售價格持續走低，營運持續虧損且無改善跡象，經審慎評估，為保障股東權益及公司永續經營前提下，擬計畫於今年第4季起停止藍寶石基板生產，避免虧損持續擴大。後續將依「取得或處分資產處理程序」處分相關閒置設備。
兆遠雖然停止藍寶石基板的生產，但公司表示，仍將保留一條藍寶石基板的倒角、拋光、清洗、檢測產線，持續提供基板加工相關服務。
另外，兆遠表示，因應5G及物聯網IoT發展，市場需求方興未艾，該公司長期研製硬脆基板加工技術與經驗的優勢，轉型發展鉭酸鋰/鈮酸鋰基板。加工產線已建置完成，小尺寸基板已量產出貨，大尺寸薄化基板也展開送樣驗證工作，預計第4季投入量產。目前已與國內外客戶建立合作關係，隨著產能提升與口碑效應，可再擴大客戶陣容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言