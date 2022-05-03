愛普受大陸封控影響 本季保守 下半年樂觀看待

利基型記憶體矽智財（IP）供應商愛普*（6531）今日舉行線上法說會，董事長陳文良表示，受到季節性淡季及大陸封控對供應鏈影響仍未明朗化，本季營運保守看待，預料下半年將有較明顯成長動能，公司對今年營運優於去年仍樂觀看待。

愛普稍早公布首季財報，首季合併營收長15.45億元，年增25.9%，毛利率47%，營業利益5.35億元，稅後純益5.57億元，以分割面額改為5元計算，每股純益3.53元，年增49%。

陳文良今日主持法說會表示，愛普*第1季獲利表現較去年同期亮眼，但目前市場長短料問題尚未完全解決，主晶片供應不確定性依舊存在。

不過，陳文良表示，目前長短料短缺已緩解，但大陸封控造成的影響仍有待觀察，且本季是傳 統淡季，營運保守以對，預料晶片短缺情形下半年會改善，下半年營運有較明顯成長動能，公司對全年營運成長仍審慎樂觀。

愛普*表示，公司事業體主要分為兩塊，分別為IoT及AI事業部。愛普*在IoT RAM銷售為產業領導者及規格制定者，主要應用在智慧家庭、智慧城市、智慧運輸等領域。

除了IoT RAM的應用穩定增長，目前整合型被動元件（IPD）的生產大多是採用半導體元件製程方式來生產，愛普*與台系晶圓代工廠合作跨入IPD市場，樂觀看待IPD業務之發展。不過受到近期國際局勢及供應鏈不穩定，成長幅度較難預估，但以全年的角度來看，預估仍將穩定成長。

至於AI事業部瞄準龐大AI、HPC商機，收入來源分為IP權利金及量產後DRAM晶圓銷售收入，公司正積極打造3DIC全新的市場和生態，愛普*推出的VHM為全世界第一個3D異質整合DRAM及邏輯晶片之方案，其優勢在於單位性能成本較SoC+HBM低很多倍，而在晶圓堆疊（WoW）或CoW均持續有新客戶洽談客製和設計。

陳文良表示，目前AI事業部主要導入客戶多為挖礦機，但已有非礦機客戶開始導入，不過明顯貢獻營收和獲利要到今年第4季或明年，但公司看好這項業務長期發展。