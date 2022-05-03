鴻海獲《遠見》企業社會責任首獎 深耕永續贏得肯定

全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團（2317）數十載深耕永續發展，績效成果贏得外界肯定，今（3）日榮獲《遠見》企業社會責任獎-首獎，表揚公司在ESG整體綜合績效成果上，結合本業核心能力，響應及接軌國際趨勢，同時帶動電子產業鏈結合，建立可複製的成功模式。

《遠見》第18屆「CSR暨ESG企業社會責任獎」，3日正式公布結果，表揚各界在永續發展及造福社會的卓越成果及貢獻，鴻海在綜合績效類別中，獨占鰲頭，勇奪電子行業首獎，獲得評委團隊正面肯定。

鴻海在2020年對外宣布響應「氣候行動100+」，並提出2050年實現價值鏈淨零排放目標，透過投入節能減碳、再生能源使用、提交SBT 1.5°C承諾、碳盤查作業、廢棄物管理、水資源利用等積極作為，為的就是達成循環經濟效益。

呼應國際能源署（IEA）提出的方法，提高能效與再生能源的使用，是最有效對抗氣候變遷，鴻海全集團累計至2020年清潔能源使用，總量已達104,856萬kWh，相當於62座台北101大樓的全年用電量。同時在今年各廠區陸續獲得UL2799白金級及金級廢棄物管理認證，逐步朝全集團零廢園區的目標邁進。

根據證交所公開資訊，鴻海在員工薪資福利上，位居上市公司前20名，堅持提供優渥的福利政策與生育補助、注重員工意見反應、安全健康的職場環境，更是獲得8個人力銀行獎項的肯定。同時擴及照護台灣人民，新冠肺炎疫情期間與永齡基金會和台積公司共同捐贈1,500萬劑BNT疫苗，覆蓋率達到8成，紓解台灣疫苗不足的問題。

在少子化的社會問題上，鴻海教育基金會更是投入於偏鄉教育，與社會弱勢族群的支持活動，致力於解決各年齡層、資源缺乏的家庭與學生社會問題，藉由舉辦鴻海獎學鯨、偏鄉教育，及撰台灣第一本AI教科書、國小AI漫畫，將科技教育帶進資源不足的偏鄉學校，使偏鄉學生也有機會接觸AI與量子科技。

鴻海身為全球電子製造業的龍頭，在全世界各地擁有137個廠區，版圖橫跨24個國家地區。自宣布推動F2.0數位轉型以來，2021年已累計5萬4千餘件創新研發專利申請，且推動專利扶植新創計畫，開放優質專利。其中智慧製造、大數據分析等尖端科技的運用，獲得世界經濟論壇燈塔工廠的認可，是全球電子製造業中唯一擁有4座燈塔工廠認證的企業。

同時為健全及有效率公司治理，強化董事會功能，今年3月在既有的審計委員會以及薪酬委員會中，新增提名委員會，以持續落實董事績效評估。在F3.0轉型升級以及3+3策略的推動下，鴻海身為RBA的會員，除了遵循制定及更新行為準則，對於供應鏈管理方面，建立了合規智能平台，並訂有評鑑機制，推動供應商進行碳排查與再生能源輔導，及健康安全演練活動，持續不斷精進集團運營及製造領域，以期作為全球製造業典範。