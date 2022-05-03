緯穎：缺料主要供應地非在華東 Q1未看到封控影響
雲端伺服器大廠緯穎（6669）今（3）日舉辦法說會，對於長三角封控影響，該公司表示，特定短缺的料主要供應地不是在華東，第1季還沒看到直接具體的影響。
緯穎第1季毛利率為7.7%，單季毛利率為2020年第1季以來低點，緯穎表示，第1季還是處於缺料狀態，第1季底存貨相比於去年第4季還是上升，在供應鏈還是有困難存在。
緯穎進一步說明，第1季成本沒有很大變化，主要是倉儲、運輸等成本上漲所致。該公司也說明，第1季雲端業務是沒有被受到影響，客戶的客戶需求是好的、資本支出也是樂觀，但是供應鏈還是缺料。
對於長三角封控影響，緯穎說明，特定短缺的料主要供應地不是在華東，第1季還沒看到直接具體的影響。，但是我們還是觀察，有些替代料是在華東，這部分會密切觀察。
緯穎今年致股東營業報告書出爐，該公司表示，疫後新常態持續推升數位轉型需求，各種5G、邊緣運算、AI、大數據到元宇宙相關應用服務增加，雲端資料中心產業將持續成長，緯穎多元化全球佈局，馬來西亞廠已於110年底動土，預計於112年完工，另外亦規畫在未來兩三年持續擴展全球據點，以達到目前五到六倍的自有產能規模，維持營運穩定及彈性並分散風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言