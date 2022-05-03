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過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

緯穎：缺料主要供應地非在華東 Q1未看到封控影響

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

雲端伺服器大廠緯穎（6669）今（3）日舉辦法說會，對於長三角封控影響，該公司表示，特定短缺的料主要供應地不是在華東，第1季還沒看到直接具體的影響。

緯穎第1季毛利率為7.7%，單季毛利率為2020年第1季以來低點，緯穎表示，第1季還是處於缺料狀態，第1季底存貨相比於去年第4季還是上升，在供應鏈還是有困難存在。

緯穎進一步說明，第1季成本沒有很大變化，主要是倉儲、運輸等成本上漲所致。該公司也說明，第1季雲端業務是沒有被受到影響，客戶的客戶需求是好的、資本支出也是樂觀，但是供應鏈還是缺料。

對於長三角封控影響，緯穎說明，特定短缺的料主要供應地不是在華東，第1季還沒看到直接具體的影響。，但是我們還是觀察，有些替代料是在華東，這部分會密切觀察。

緯穎今年致股東營業報告書出爐，該公司表示，疫後新常態持續推升數位轉型需求，各種5G、邊緣運算、AI、大數據到元宇宙相關應用服務增加，雲端資料中心產業將持續成長，緯穎多元化全球佈局，馬來西亞廠已於110年底動土，預計於112年完工，另外亦規畫在未來兩三年持續擴展全球據點，以達到目前五到六倍的自有產能規模，維持營運穩定及彈性並分散風險。

雲端 毛利率 馬來西亞

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