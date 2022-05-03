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中華電信組織轉型後首張成績單 三大事業群同步成長

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
中華電信。中華電信／提供
中華電信。中華電信／提供

中華電信（2412）今年落實組織轉型，以新組織架構迎向新挑戰，中華電信董事長謝繼茂表示，面對新冠肺炎疫情升溫跟國際局勢緊張挑戰，今年第1季中華電信仍繳出亮眼佳績，個家、企業、國際三大事業群同步成長，推升營收、獲利較去年成長

中華電信2022年第1季合併營收為512.9億元，較2021年同期增加2.4%；歸屬於母公司業主之淨利為90.2億元，年增2.5%；每股稅後純益1.16元。

謝繼茂表示，中華電信在2022年落實組織轉型，以新的組織架構積極發展業務。儘管面臨COVID-19疫情升溫及國際局勢緊張的挑戰，很高興在第1季看到組織轉型後亮麗的財務與業務表現，受惠於終端市場的多元需求及中華電信創新的發展引擎、廣泛的市場通路涵蓋與優越的執行力，第1季各項指標達成財測預期。

行動業務部分，中華電信表示，行動營收及行動客戶市占持續站穩領先地位。5G持續滲透帶動行動090月租型ARPU年成長3.2%（不含物聯網門號)，且續5G約客戶平均月繳金額提升達35%。此外，固網寬頻及HiNet客戶數持續成長，使中華電信在固網寬頻市佔上維持領先地位。」

謝繼茂表示，個人家庭事業群持續成長主因為市場強勁的需求及數位發展商機。中華電信第1季推出三網飆配方案（固網寬頻+行動+Wi-Fi），以此吸引更多行動與固定寬頻的消費者；家用Wi-Fi設備數亦較去年同期成長29%。

此外，中華電信表示，企業客戶事業群第1季貢獻營收年增2.1%，其中行動ICT、IDC及資安業務營收有雙位數成長，5G企業專網營收亦是去年同期的三倍，國際電信事業群第1季營收年成長13.8%，主要因國際客戶對IDC、雲端及ICT服務需求不斷增加。

謝繼茂強調，對中華電信而言，今年是別具意義的一年。由於全球各地數位轉型加速進行，也提供長期商機，中華電信對業務持續發展與成長保持堅定的信心。

中華電信 營收 5G

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