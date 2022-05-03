遠傳一站式行動生活圈「遠傳心生活」 用戶數逾350萬人

遠傳電信（4904）表示，2021年打造一站式行動生活圈「遠傳心生活」，讓手機就是行動生活圈，推出至今總用戶數超過350萬人，遠傳今(3)日宣布，遠傳心生活再進化，打造新型態內容平台《心發現》正式在遠傳心生活APP上線，提供用戶摘要眾多時事話題、網羅最新3C科技一手資訊、挖掘台灣一生懸命的職人之魂等專題的文章內容。

此外，遠傳表示，遠傳心生活落實社會關懷，全新推出公益平台「心公益」，邀請用戶齊心公益，讓愛遠傳。遠傳心生活超多精彩內容，讓用戶從心發現美好生活，用心感受每個有溫度的台灣故事，一手掌握專業的生活內容資訊。

遠傳表示，遠傳心生活緊扣手機就是行動生活圈的概念，提供用戶繳費、續約、查詢用量等多項電信相關服務，也包含生活繳費、發票載具、跨超商咖啡寄杯，以及好康折扣、兌換遠傳幣好禮等優惠，用戶可享全方位吃喝玩樂購多種好康及獨享回饋禮遇，甚至還能觀看精彩獨家影音內容，滿足日常生活所需。

遠傳指出，遠傳心生活再進化，新推出的《心發現》內容平台正式在遠傳心生活APP上線，專題內容包含「時事話題」、「智慧科技」、「生活提案」、「時尚風格」、「旅行路上」、「投資理財」、「元氣健康」、「職人故事」、「公益關懷」，此外，「職人故事」的影音專區，透過動態影像呈現及受訪者生動口述，與文字相輔相成，短短3分多鐘的時間，帶領閱聽眾更貼近解每位台灣職人的理念與初心。

遠傳表示，《心發現》也期望匯聚社會大眾的愛一起做公益，透過其中的「心公益」專區，為各類型公益單位提供合適的資源捐助，照護社會上每個需要幫助的人，包含「益起集愛 讓愛遠傳」捐款、捐物資幫助中小型社福團體受助者圓夢，首檔幫助忠義基金會募集失依兒少醫療經費，現捐款滿500元以上還能獲得畢格國際有限公司提供的香水吊卡，邀請大家一起幫助失依兒少平安健康長大；「愛心捐」善款幫助長者、孩童、身心障礙者等弱勢族群；「愛心贈」則可將家中用不到的閒置物資，溫暖送達需要的家庭、個人、或公益團體；「愛心購」結合遠傳friDay購物，號召大眾認購愛心餐盒送愛到偏鄉。遠傳心生活提供多元管道、形式及對象，與用戶一起做公益。