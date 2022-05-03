聯強兩大成長動能挹注 今年營運再躍進

聯強（2347）營業報告書出爐，董事長苗豐強指出，聯強將今年經營主軸定調為「躍進，再躍進」，聯強內部體質的精實敏捷所產⽣的成⻑動能，在去年帶來業績突破躍進之後，還有很強的後勁，去年業績成⻑曲線的仰⾓，今年將會延續。加上聯強MSP（營運服務平台）計畫已順利展開，其效益預估今年會開始發酵，為公司業績增⻑注入新的動能。

苗豐強指出，過去四、五年來，全球政經濟局勢與產業環境持續動盪不安；新冠疫情爆發之後，更進⼀步對全人類帶來衝擊與威脅，封城限居、邊境鎖國、海陸空運斷鏈、工廠停工、商店關閉、學校停課、政府停擺，全面影響各行各業。據點遍布全球的聯強，面對這前所未有的變局，再再考驗我們的危機處理能力，以及團隊的韌性與數位能力。

苗豐強認為，在市場瀰漫著對前景混沌未知的不安當中，聯強能夠率先撥雲見日，至為關鍵的因素在於過去五年，聯強啟動「精實敏捷躍進」計畫，提前調整蛻變，使企業體質更加精煉矯健。

2021年聯強將年度經營主軸定調為「躍進」，在精實敏捷的基礎上，積極搶攻市場，衝刺營收規模。集團全年合併營收達4,088億元、成⻑22％，獲利也突破百億元大關，雙雙創下歷史新⾼紀錄、再締新猷。

展望2022年，苗豐強表示，聯強將年度經營主軸定調為「躍進，再躍進」，我們認為，聯強內部體質的精實敏捷所產⽣的成⻑動能，在去年帶來業績突破躍進之後，還有很強的後勁，去年業績成⻑曲線的仰⾓，今年將會延續。

另⼀⽅⾯，聯強MSP計畫已順利展開，其效益預估今年會開始發酵，為公司業績增⻑注入新的動能。匯集這兩股成⻑動能，將是聯強今年持續突破、⼤步邁進的憑藉。

聯強今年將在五大領域精進，包含全力發展MSP營運服務平台，以及加速發展招募服務業務，包含雲服務招募業務、門號招募業務、3C 產品保險招募業務等。同時，因應後疫情時代到來，擴⼤引進相關應用領域軟硬體產品，包括視訊會議、智能行動辦公、遠距學習、智能家庭等。

此外，聯強運籌服務事業擴大推動雲倉服務、到宅服務業務、技術服務業務等，並持續普及服務運作智能化。最後，擴大對主要原廠、客戶提供訂製化、智能化的分析管理資訊服務，以及即時化、透明化的服務進程資訊服務。