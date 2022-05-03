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稅務規劃考量 宏達電內部組織架構重組

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電於MWC（世界行動通訊大會）展示元宇宙應用VIVERSE產品、平台。記者曾吉松／攝影
宏達電於MWC（世界行動通訊大會）展示元宇宙應用VIVERSE產品、平台。記者曾吉松／攝影

宏達電（2498）今（3）日公告表示，為進行集團內部組織架構重組計劃，董事會通過擬向子公司 HTC Netherlands B.V.購買子公司HTC Europe Co.Ltd.100%股權；宏達電指出，這次調整架構是將HTC Europe往上層移到HTC Corporation底下 ，股權轉讓將不會產生資金流，主要是考量更好的稅務規劃所做的調整。

宏達電公告表示，向子公司 HTC Netherlands B.V.購買子公司HTC Europe Co.Ltd.100%股權，交易數量1.04億股；交易日期為4月29日，交易總金額為英鎊2.39億元 (約合新台幣89.62億元)，交易相對人為100%持有之子公司。

宏達電指出，HTC Europe英國子公司原本是在HTC Netherlands荷蘭子公司底下，這次調整架構是將HTC Europe往上層移到HTC Corporation底下，組織架構重組前後，都是HTC Corporation (TW) 100% 持有，沒有改變。

宏達電說，移轉金額的應收應付款項，將透過荷蘭與新加坡各層控股公司辦理盈餘分配或減資程序，創造相同金額的應收應付款項相互抵消，股權的轉讓將不會產生資金流，這次集團內部組織架構重組計劃，主要是為了更好的稅務規劃。

宏達電強調，因應全球最低稅負的影響，以避免重複課稅，依稅務顧問建議，精簡集團內部組織架構。

HTC 宏達電

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