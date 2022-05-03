聽新聞
test
0:00 / 0:00
推動SiC產線建置 鴻海旗下鴻敭半導體釋放逾200職缺
集微網消息 近日，台灣媒體報導，鴻海集團旗下鴻敭半導體宣佈，為了加快第三代半導體產業佈局，第一階段將釋放逾200個職缺需求，涵蓋40餘種職務類型。
據了解，鴻敭半導體釋放的崗位包含製程、設備及研發工程師等40多種職務類型，職缺內容包括技術主管、工程師、專業主管、管理師、組長、技術人員、品檢員等等。鴻海公開表明，鴻敭半導體是鴻海集團「3+3策略」中串聯電動車與半導體重要的一環，目前正規劃第三代半導體SiC產品，預計將在今年年底完成產線建置，並於2023年上線生產。
由於對應用前景看好，全球半導體巨頭都在加大對第三代半導體的佈局，特別是面向電動汽車、5G、工業等應用場景。隨著相關技術產業化的不斷加速，將打開新的市場局面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言