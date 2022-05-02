A股28家公司分紅逾百億 鴻海旗下FII排第29

A股年度財報季落幕，根據數據顯示，「宇宙行」工商銀行擬分紅超過人民幣千億，其餘27家上市公司也擬分紅超過人民幣百億；鴻海旗下工業富聯（FII）以人民幣99.18億元（新台幣446.3億元）分紅金額排名第29，也是唯一一家台企擠進前50名。

中新經緯報導，根據同花順iFinD數據顯示，按2021年財報中披露的分紅預案數額來看，排名前50的上市公司中，工商銀行不負「宇宙行」的名號，以人民幣1,045.34億元（新台幣4,704億元）穩居榜首，也唯獨這一家公司分紅超千億，此外還有27家公司超過人民幣百億。

「股王」貴州茅台以人民幣272.28億元（新台幣1,225.3億元）僅排第10名，鴻海旗下工業富聯（FII）以人民幣99.18億元（新台幣446.3億元）排名第29，中國中車以人民幣51.66億元（新台幣232.5億元）位列第50名，形成一道分水嶺，排名在50之後的上市公司，分紅均不足人民幣50億元。

從行業來看，分紅TOP50集中在金融業中，包括17家銀行，6家非銀金融公司，其他行業則較為分散。

值得注意的是，六大行分紅總規模達人民幣3,822億元。其中，工商銀行擬派發現金紅利人民幣2.93元；建設銀行派發現金股息人民幣3.64元；交通銀行派發現金股息人民幣3.55元；郵儲銀行派發人民幣2.47元；中國銀行派息人民幣2.21元；農業銀行派發現金紅利人民幣2.06元。