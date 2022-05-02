英特爾CEO開金口 和載板供應商首接近滿足客戶需求

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日在首季電話會議上提及產業與供應鏈看法，他認為晶片短缺預計至少會到2024年前，同時多年來英特爾的晶圓廠和載板供應商首次接近滿足客戶需求。

季辛格指出，英特爾運用IDM優勢，團隊能夠在交貨時間內動態調整近 300 萬個出貨量，以滿足不斷變動的需求訊號。

值得注意的是英特爾首季晶圓代工（IFS）營收衝上2.83億美元，年增175%，是季辛格上任以來新高，該營收尚未納入將併購的高塔，而是來自首度替亞馬遜、思科代工服務，以前汽車需求增加等都帶動出貨增加。

回應外界關心和其他晶圓代工廠等關係，季辛格指出，英特爾IDM 2.0有效利用了代工廠，但更重要的是，英特爾自身規模製造進而建構領先的技術與最強大的產品線。

不過英特爾財務長Dave Zinsner也示警營運外部風險，其中就上海封城指出，假設這些限制措施即將結束的情況下，影響將相對可控，但即使在短暫的封鎖下，預計供應鏈也需要一些時間才能正常化。如果封鎖持續下去或蔓延到上海以外，可能會看到對英特爾前景產生更大的實質性影響。