采鈺總經理辛水泉 今獲頒清大傑出校友

國立清華大學今（1）日慶祝創校111週年暨在台建校66週年，新任校長高為元也首次參與校慶大會。高為元期許清華師生及海內外校友一心同功，以勇氣及決心面對未來的挑戰，一起向清華下個111年前進。畢業半世紀的校友也為支持校務發展發動募款，送給母校2,500萬元的支票。

高為元昨天正式宣誓接任國立清華大學校長。他說，昨天的交接及今天的校慶是他終身難忘的24小時。他十分感謝來自各界的祝福，也很榮幸加入清華這個大家庭。

高為元指出，從建校到今天，清華的使命始終是為社會培育人才並探索真義，這也吻合他的核心價值：自治自理、學術自由、包容公平及多元。他將在最短時間內多多聆聽與學習，運用過往的經驗與師生一同努力，建立跨領域的研究及教學，提升全球化、落實在地化，準確定位清華的獨特性。

清華大學校友總會理事長蔡進步代表校友歡迎高為元加入清華大家庭。他表示，清華正處在積極發展醫學和各項新領域的關鍵點，很榮幸能請到具多元文化經歷與全球視野的高為元擔任校長，以他豐富的教育與行政經驗，相信定能承先啟後，引領清華再創高峰。

蔡進步表示，今年也是清華在台建校的梅貽琦校長逝世60週年，梅校長曾說：「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。」現在的清華不僅有大樓，也有許多在學術研究和作育英才上努力的大師，更重要的是百年校史與校訓教導我們對獨立思考、自由創新和厚德載物的堅持。他感謝所有校友和師生共同守護清華核心價值，並祝母校學風永盛、校運昌隆、生日快樂！

畢業50年的校友代表呂正理致詞指出，當年大學部僅有核工、物理、數學、化學4個系，加上研究生及教職員不過千人。經過半世紀，如今已發展為12個學院，69個系所，師生人數也超過18,000人，這真是他們當年入學時無法想像的飛躍成長。

呂正理說，母校的發展固然令校友欣喜，但清華是公立大學，如果只倚賴政府每年撥給的經費及補助，成長終究有限。捐款也不應只是大企業或少數幾位非常有錢校友的事。因此，1972年畢業的核物數化四系同學發起了募款計畫，雖然四系畢業生不到160人，目前能聯絡上的更少於100人，但卻有超過一半以上的同學響應捐款，令人感動。

四系校友今天也將募款所得2,500萬元支票送給母校。由核工系校友錢善恒、物理系校友游文乾、數學系校友黎正中、化學系校友壽明榮代表致贈，將作為君山音樂廳整修、旭日永續基金、逐夢獎學金等校務發展之用。

校慶大會上也公開表揚本年度的兩位傑出校友陳文村與辛水泉。陳文村為清華大學前校長，也是台灣學術網路的奠基者。他致詞時說，自18歲離家到清華就讀核工系以來，除了服兵役和出國留學，50多年來沒有離開過清華，非常感謝母校這麼優異的環境讓他成長茁壯。