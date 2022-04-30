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鴻海回應了！與Lordstown合作進度符合公司預期

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海今天回應，與Lordstown合作進度符合公司預期。（美聯社）
鴻海今天回應，與Lordstown合作進度符合公司預期。（美聯社）

電動皮卡新創業者Lordstown Motors美國時間周五晚間宣布，與鴻海之間的製造代工協議仍未取得共識，因此，雙方將廠房購買與產品共同開發協議截止日期，從4月30日延長至5月14日；對此，鴻海回應：「有關與Lordstown Motor合作，雙方仍積極且正面的協商細節中，目前整體進度尚符合公司預期。」

Lordstown、鴻海是在去年11月簽署資產購買協議（APA），Lordstown以2.3億美元出售Lordstown廠房與設備予鴻海，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和電池包資產；而鴻海則同意在去年11月18日前先支付頭期款1億美元，並在2022年2月1日以及4月15日之前各支付5000萬美元，餘額3000萬美元則預計在交割日支付。

鴻海與Lordstown的交易案，已在4月9日獲得美國海外投資委員會（CFIUS）許可，鴻海也已按照約定日期付款；然而，雙方針對後續的製造協議談判與執行問題，目前仍未達成共識。

根據協議，如果這項交易案未能在5月14日前完成，那麼，Lordstown必須返還1億美元的頭期款；不過，根據外電報導，Lordstown對外表示，目前沒有足夠資金來支付這1億美元款項。

據了解，Lordstown因為手頭資金不夠，正在尋求融資，並積極與富士康洽談融資，為電動皮卡車款Endurance以及Lordstown Motors未來車型的生產提供資金。

早在3月初，鴻海董事長劉揚偉就曾經說過，「我們跟Lordstown是購買他的資產、廠房設備，資產購買計劃相當順利。量產相關的，我們都在做，下一輪資金需求，這個他們要自己去處理。」很顯然地，雙方對於資金運用上的想法並不相同，這也影響了製造代工協議細節洽談。

Lordstown預計5月9日會舉行財報電話會議，屆時，Lordstown也會針對上一季財報、協議洽談情況做進一步更新。

鴻海

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