與Lordstown協議未達共識 鴻海：雙方仍積極正面協商中

電動皮卡新創公司Lordstown Motors宣布因與鴻海集團（2317）未就代工製造協議取得共識，因此將廠房購買與產品共同開發協議簽署截止日延至5月中旬，對此，鴻海今（30）日回應，雙方仍積極且正面的協商細節中，目前整體進度尚符合公司預期。

Lordstown昨（29）日宣布，與鴻海的協議截止期限將延至5月14日，Lordstown預計5月9日公布最新財報，並於財報電話會議更新協議進展。

對此，鴻海表示，有關與Lordstown Motor合作，雙方仍積極且正面的協商細節中，目前整體進度尚符合公司預期。

Lordstown、鴻海是在2021年11月簽署資產購買協議（APA），Lordstown以2.3億美元出售Lordstown位於俄亥俄州廠房與設備予鴻海，而鴻海則同意在去年11月18日前先支付頭期款1億美元，並在2022年1月及4月各再支付5,000萬美元的款項，剩下3,000萬美元則將在交割日前支付。

Lordstown指出，若雙方交易未在5月14日前完成，公司必須償還鴻海先前支付的1億美元頭期款。

Lordstown預定推出的電動皮卡Endurance去年因零組件與材料短缺，加上其他供應鏈挑戰，影響Endurance產銷計畫，故該車商業生產與交車時程延後到2022年第3季。

鴻海集團近年加速衝刺電動車事業，董事長劉揚偉在今年營業報告書中指出，2022年在電動車事業上，將持續設計新車，並投入關鍵零組件與解決方案開發。關鍵零組件中又以電池技術最為重要，其中高安全性的磷酸鋰鐵電池、固態電池以及上游材料為發展主軸。

劉揚偉指出，鴻海會加速研發速度，並開始規劃在台灣的電池製造基地，讓磷酸鋰鐵電池、固態電池兩項技術可以早一點應用在國產電動巴士、電動乘用車及電動機車上。