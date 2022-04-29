最棒勞動節大禮！群創擬發逾20億退休金 員工還可留任

趕在勞工節前，面板大廠群創（3481）今（29）日宣布給公司同仁最大的勞工節禮物，群創指出，為感謝資深同仁對於公司多年的貢獻，特別在勞動節前夕宣布，讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前請領個人舊制退休金，提供同仁財富靈活運用的好機會。此次準備發放的退休金總額超過20億元，近5,400名員工可領回退休金，並繼續留任公司。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創在照顧同仁的規劃上進階多元，除進行請領舊制退休金的方案之外，另有行之多年的「員工持股信託」規劃，從高階至基層員工均適用，依不同職務設計每月買股金額，公司不分職務均相對補助均為50%，且約定3年後每年返還一定的比例，並提供滿5年公司加碼提撥機制。

彭峻豪說也指出，群創光電將於2023年邁入成立20年，資深同仁陪著公司發展，貢獻歲月與心力，公司主動為同仁規劃舊制退休金請領方案，以協助同仁加強財務運用的靈活度與變通性，並保有工作權繼續留任在公司，實現共好共榮的價值。

群創結合員工績效與股東利益，除留任員工外，也提前為員工未來退休資金做準備，並同時聚焦工作、健康、生活三大層面。

彭峻豪指出，群創有業界首創「樂齡發展單位」，來具體照顧同仁，如工作方面建構友善的工作環境，健康方面有健康飲食及養生保健講座等活動，生活方面協助同仁興趣培養或發展斜槓第二事業等。