快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

鴻海劉揚偉看今年景氣 三因素影響、市場波動更大

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海集團（2317）股東會議事手冊出爐，董事長劉揚偉在營業報告書中指出，今年度受到地緣政治、疫情、以及通膨的影響，市場將有更大的波動，也更具挑戰。部分零組件供應吃緊狀況雖有緩解，但並未真正解決，必須等到下半年才有較好的能見度。

劉揚偉表示，新冠疫情爆發兩年多以來，對既有的全球化模式產生莫大的衝擊，因而改變了產業的生態、改變人類的消費行為、甚至改變整體經濟結構。產業鏈的重組、數位經濟的發展，新的經濟型態也應運而生。我們在疫情中看到了危機，也看到更多的轉機。

劉揚偉指出，今年度受到地緣政治、疫情、以及通膨的影響，市場將有更大的波動，也更具挑戰。部分零組件供應吃緊狀況雖有緩解，但並未真正解決，必須等到下半年才有較好的能見度。其中，消費智能產品與電腦終端產品在過去兩年有相當的成長，今年度表現將回歸平穩。我們會持續專注於高階與利基產品，運用領先的研發技術、龐大的產能與量產能力，持續保持領先。

劉揚偉說，疫情帶動企業與個人採用雲端服務的趨勢，加上 AI、區塊鏈、元宇宙、甚至電動車的興起，皆需要大量與穩定的高速運算與資料中心。2021 年鴻海伺服器營收已達到兆元大關，也是全球最大的伺服器製造商。今年度我們預期需求持續成長，而鴻海也會運用其全球布局、龐大的規模、以及與客戶共同開發前瞻技術等優勢，在雲

端網路產品擴大領先，尤其是 CSP 產品，將是我們 ICT 本業上一個重要的成長動能。

劉揚偉表示，同時我們也透過目前堅實的客戶基礎以及產品布局，逐步提高零組件的產品組合，來提升整體的獲利率。今年度，我們預期元件及其他產品類別的營收成長，將是四大產品類別中最為顯著的。

整體來說，我們將持續透過優化管理、調整產品組合、專注技術研發，來穩固市場地位並持續改善獲利能力，以達到 EPS 極大化目標。ICT 本業每年所產生的穩定現金流，將做為鴻海發展新業務的有力後盾，也足以支應每年穩定的現金股利配發，這也是我們擁有的優勢之一。

疫情 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

鴻海集團擴大半導體徵才 第一階段釋出200多個職缺

立訊長驅直入電動車 想成新跑道的「第二個鴻海」？

當年郭董追4年娶到日企業 如今要以速度取勝 從日廠手上吃下電動車新市場？

鴻海整車代工營收 後年爆發

相關新聞

最棒勞動節大禮！群創擬發逾20億退休金 員工還可留任

趕在勞工節前，面板大廠群創（3481）今（29）日宣布給公司同仁最大的勞工節禮物，群創指出，為感謝資深同仁對於公司多年的...

經部、AIT半導體座談 王美花：國際生態鏈是最有效模式

經濟部與美國在台協會(AIT)今（29）日合作舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合台美在全球半導...

聯電連續八年獲公司治理評鑑前5%

由台灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第八屆公司治理評鑑公布結果，聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司...

旺宏吳敏求 3D NOR 將讓旺宏在全球發光發熱

非揮性記憶體廠旺宏 (2337）董事長吳敏求今日獲頒第五屆總統創新獎，今日他上台發表感言時，提到創新是一條孤獨的道路，所...

台灣資安主管聯盟正式成軍 產官學研界齊讚聲

由華碩、欣興電子、台達電、新光保全、欣銓科技、聯華電子、友達光電、遠傳電信、富邦金、元大金、玉山銀行、康和證券、國泰世華...

培養半導體人才 廣設產業學院不是唯一解方

半導體發展受到全球關注，台灣更是扮演舉足輕重的要角。台大、清大、陽明交大、成大、中山大學陸續宣布設立產業學院，並在2022年開始正式招收學生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。