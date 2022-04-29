鴻海劉揚偉看今年景氣 三因素影響、市場波動更大

鴻海集團（2317）股東會議事手冊出爐，董事長劉揚偉在營業報告書中指出，今年度受到地緣政治、疫情、以及通膨的影響，市場將有更大的波動，也更具挑戰。部分零組件供應吃緊狀況雖有緩解，但並未真正解決，必須等到下半年才有較好的能見度。

劉揚偉表示，新冠疫情爆發兩年多以來，對既有的全球化模式產生莫大的衝擊，因而改變了產業的生態、改變人類的消費行為、甚至改變整體經濟結構。產業鏈的重組、數位經濟的發展，新的經濟型態也應運而生。我們在疫情中看到了危機，也看到更多的轉機。

劉揚偉指出，今年度受到地緣政治、疫情、以及通膨的影響，市場將有更大的波動，也更具挑戰。部分零組件供應吃緊狀況雖有緩解，但並未真正解決，必須等到下半年才有較好的能見度。其中，消費智能產品與電腦終端產品在過去兩年有相當的成長，今年度表現將回歸平穩。我們會持續專注於高階與利基產品，運用領先的研發技術、龐大的產能與量產能力，持續保持領先。

劉揚偉說，疫情帶動企業與個人採用雲端服務的趨勢，加上 AI、區塊鏈、元宇宙、甚至電動車的興起，皆需要大量與穩定的高速運算與資料中心。2021 年鴻海伺服器營收已達到兆元大關，也是全球最大的伺服器製造商。今年度我們預期需求持續成長，而鴻海也會運用其全球布局、龐大的規模、以及與客戶共同開發前瞻技術等優勢，在雲

端網路產品擴大領先，尤其是 CSP 產品，將是我們 ICT 本業上一個重要的成長動能。

劉揚偉表示，同時我們也透過目前堅實的客戶基礎以及產品布局，逐步提高零組件的產品組合，來提升整體的獲利率。今年度，我們預期元件及其他產品類別的營收成長，將是四大產品類別中最為顯著的。

整體來說，我們將持續透過優化管理、調整產品組合、專注技術研發，來穩固市場地位並持續改善獲利能力，以達到 EPS 極大化目標。ICT 本業每年所產生的穩定現金流，將做為鴻海發展新業務的有力後盾，也足以支應每年穩定的現金股利配發，這也是我們擁有的優勢之一。