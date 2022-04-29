鴻海子公司赴印度上市案 細節首度曝光

鴻海集團（2317）股東會議事手冊出爐，其中，今年股東會重要一大議案，就是旗下香港上市子公司富智康（FIH）擬通過其子公司Bharat FIH Limited首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案，集團對於印度上市案的具體規劃也首次曝光，鴻海指出，預計FIH對BFIH持股比例將透過上市後，由目前持股100%降為75%，此外，藉由在當地上市，有助於BFIH在印度市場未來業務擴充與發展，增強公司全球競爭力。

根據鴻海今年股東會議事手冊內容顯示，鴻海為拓展印度地區相關業務市場、及增強BFIH的競爭力，擬向印度國家證券交易所及孟買證券交易所首次公開發行盧比普通股及申請上市。

針對財務影響，鴻海指出，BFIH上市後仍為本公司之合併子公司，FIH對BFIH持股比例將透過上市後，由目前持股100%降為75%，股權稀釋影響未來BFIH盈利能歸屬於本公司的應占盈利，影響不大，因為預期IPO之後BFIH之營收及盈利會有新業務導入增長。

鴻海指出，FIH釋股不會產生損益，但會增加公司的股東權益，約占公司股東權益之0.2%。此外，FIH釋股12.5%所得款項用途預計以不少於40%將用作向股東派付特別現金股息。

鴻海表示，BFIH在印度資本市場掛牌上市後，公司將在印度具有獨立集資能力，為BFIH未來的營運資金、資本支出需求提供更有效益的融資環境，有助於BFIH在印度市場未來業務擴充與發展，增強公司全球競爭力。

針對業務影響，鴻海表示，BFIH在印度上市後將打開公司在印度資本市場知名度，可讓當地金融機構、國際評級機構及投資者更加了解BFIH在印度電子代工業務重要地位，進而投資BFIH使其有充足資金在印度深耕電子代工業務及跨足其他領域發展。