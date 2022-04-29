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聯發科蔡明介：與晶圓代工夥伴合作3D chiplets技術

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

IC設計龍頭廠聯發科（2454）在2021年創下新的里程碑，全年獲利達1,114.21億元，等於每天賺逾3億元，同時躍升為全球第4大晶片設計商、第7大半導體廠，在今（29）日公告的2021年營業報告書，董事長蔡明介表示，公司將持續朝更高階的技術邁進，且與晶圓代工夥伴展開3D chiplets技術的合作，讓公司在未來仍可保持強勁現金流。

聯發科早布局5G及WiFi 6的策略，推升2021年全年度獲利達1,114.21億元，年增逾1.7倍，每股純益70.56元，改寫新猷，等於每天賺逾3億元。

董事長蔡明介指出，公司之所以有強勁的成長，主要來自聯發科成功執行即早布局5G及WiFi 6的策略，使公司得以完整地參與整個產品週期，再加上聯發科均衡發展，包含手機、智慧終端裝置及電源管理等，因此讓財務與業務呈現正向發展。

展望未來，蔡明介點出，聯發科技每年驅動超過20億台智慧終端裝置，在高速成長的雲端運算趨勢下，可以說是扮演著非常重要的互補角色；進一步來看，聯發科技擁有與智慧終端裝置相關的關鍵技術與開發能力，例如高性能且低功耗的CPU、GPU及APU、領先業界且完整的長短距無線及有線產品組合。

此外，採用聯發科優異的邊緣AI技術開發的相機、影像、音訊IP，更為聯發科的主要客戶提供具高度差異化的價值，而在電源管理晶片本身的應用相當廣的基礎下，不僅替聯發科的各項產品創造價值，營收動能亦相當穩健。

蔡明介強調，聯發科持續將核心的開發能力延伸至更高階的運算、高性能/低功耗的繪圖IP，供低延遲與更廣泛應用使用的5G數據機以及下一世代的WiFi等，並依照不同的平台及生態體系，整合至先進的系統架構中，同時聯發科也與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D chiplets技術的合作，讓公司在未來仍可保持強勁現金流。

聯發科 蔡明介

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