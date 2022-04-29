大陸封城雖有影響 台達電：維持全年雙位數成長目標

中國大陸疫情升溫，許多城市都進行封控，對整體供應鏈帶來了不小影響；台達電今（29）日法說會上指出，中國大陸封城對吳江廠影響較大，現在主要是觀察五月份能否改善，但維持全年雙位數成長目標不變。

針對中國大陸封城影響，台達電董事長海英俊表示，供應鏈供貨及貨運都受到影響，「封城影響滿大，供應鏈不能如期供貨，更大是貨運、跨境貨車等，都非常麻煩，希望貨運早日回到正常。」現在依舊存在長短料問題，很難預測第二季展望，只能盡力。

台達電執行長鄭平指出，現在中國封控主要還是在長江流域，「對我們吳江廠區影響較大，包含當地材料供應，一是廠商能否繼續正常生產，二是安排交運。」他表示，台達電主要供應商都在上海、昆山，有些供應商可以出貨、不能生產，有的則是不能生產也不能出貨，這對吳江廠帶來相當大的影響，目前觀察五月狀況能否改善。

台達電也在本周公布了第一季財報，第1季合併營收825.38億元，季減1％、年增14％，稅後獲利60.59億元，季減3％、年減8％，每股獲利2.33元；而從旗下三大事業來看，電源及零組件占整體營收60％，獲利季增7％、年增10％，基礎設施占比為25％，獲利季增15％、年增9％，自動化占比為15％，獲利季減37％、年減49％。

綜觀今年，海英俊表示，今年營運雙位數成長的目標暫時沒有改變；至於營運成長主軸，鄭平表示，今年除了電動車外，ICT（資通訊）、儲能、風扇、被動元件、電源產品線狀況都不錯，影響較大的目前看來是工業自動化（IA），主要是中國市場受到封城影響有些停頓，看第二季是否會改善，但中長期成長趨勢無虞。