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上海、昆山封控 台達電：吳江廠影響較大

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台達電（2308）今（29）日舉行法說會，針對近期大陸封控，台達電執行長鄭平表示，現在封控主要還是在長江流域，「對我們吳江廠區影響較大，包含當地材料供應，第一是廠商能否繼續正常生產，第二是安排交運」 ，每天狀況都在變。

他表示，台達電會密切關注，且因為主要廠商都在上海、昆山，「情況很複雜，有些可以出貨、不能生產，有的是不能生產也不能出貨」， 產能對吳江廠來說具有蠻大的影響，且無論是產品、料的種類都相當多。

台達電第1季合併營收為825.38億元，董事長海英俊表示，第1季看起來不錯、年增14％，「封城影響滿大，影響到供應鏈不能如期供貨，更大是貨運、跨境貨車等，都非常麻煩，希望貨運早日回到正常。」

至於如何看俄烏戰爭，海英俊也指出，台達電在俄國、烏克蘭營收都很小，沒有太大影響。該公司也表示，新台幣貶值會有正面影響「因我們出口比較多」。

台達電 營收

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