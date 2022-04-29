台美半導體座談會 經長：國際生態鏈是最有效生產模式

經濟部與美國在台協會（AIT）今（29）日合作舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，經濟部長王美花致詞時指出，台灣與各國的合作形成的國際生態鏈，是「現今最有效的生產模式」，盼台灣成為全球半導體先進製造中心。

該座談會是台美在去年底建立科技貿易暨投資合作架構（TTIC），承諾雙邊將在半導體、5G、電動車等領域展開交流之後，所舉辦的第一場半導體產業活動。

王美花致詞時表示，台灣在半導體擁有優質的人力、技術跟法規環境，對智慧財產權的保護非常健全，以專業分工發展出約400多家供應鏈廠商，完整的產業鏈也吸引美商美光、應用材料等半導體業者在台投資，以及微軟、英特爾等來台設立研發中心。

她指出，台灣與各國的合作形成的國際生態鏈，是「現今最有效的生產模式」。台灣希望成為全球半導體先進製造的中心，讓半導體生態系更健全；英特格在去年12月也宣布加碼投資，台灣將會成為該公司最大的製造基地；正如美國國務卿布林肯日前所說，台灣在先進製程加工領先全球，是美國以及全球「不可或缺的夥伴」。

AIT處長孫曉雅致詞說，座談會的關鍵重點就是韌性。與我在90年代初首次駐台時相比，台灣在增進全球供應鏈韌性的角色已出現巨大轉變。

她表示，近年來發生的諸多事件一一加乘，更愈發驗證了半導體產業的重要性及台灣居中的關鍵角色。如中國大陸與日俱增的挑釁，並與俄羅斯結盟的行為，激起了美國與包括台灣在內的盟友的全面回應。

再者，疫情不但使得需求大增，也為全球貿易體系帶來壓力。雖然台灣的半導體公司持續加快速度生產晶片，物流上的挑戰仍使晶片供不應求；美國商務部半導體資訊請求書的調查結果顯示，在過去短短的兩年，美國晶片庫存量的中位數已從2019 年的 40 天滑落至不到五天。

孫曉雅預告今年夏天AIT將籌組一個由台灣半導體生態體系公司組成的訪團，前往鳳凰城訪問，相信這個美台聯合創新新聚落，未來必定會蒸蒸日上。屆時在鳳凰城，我們會協助台灣公司認識台積電（2330）以外的潛在客戶，並為他們引介當地大學和訓練中心。

本次座談會由中經院及工研院分別就全球供應鏈變革下的台美合作新契機，及推動半導體供應鏈韌性發展專題演講，並邀請國際半導體協會（SEMI）、英特格（Entegris）、新思科技（Synopsys）、均豪精密工業（Gallant Precision）、帆宣系統科技（Marketech International）等台美業界代表進行座談；台灣、美國、日本、韓國、新加坡、瑞士等超過50家廠商，及20家半導體相關公協會及研究機構等代表與會。