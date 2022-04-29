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下半年電子產業遇亂流？台達電董座：要等5月才較明朗

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
台達電董事長海英俊專訪。記者黃義書／攝影
台達電董事長海英俊專訪。記者黃義書／攝影

台達電（2308）今（29）日舉行法說會，市場相當擔心接下來PC/手機的下半年展望，對此台達電董事長海英俊表示，「客戶那邊對我們還是在催貨，連我都收到好多信件與電話，希望加快東西給他們」，從客戶催貨狀況來看，看起來終端市場包含PC在內還是缺貨。

但他也指出，現在因為變數很多，疫情、戰爭加上通膨，尤其通膨對終端市場消費者產品會有影響。因此對於下半年展望，「現在要看5月之後、市場物流稍微上軌道之後，才能再看看情況如何」 。

海英俊說明，「我們產品很多、也很難說手機電腦、PC展望如何」台達電東西很多是有點複雜，現在缺料問題又更大，「客戶那邊對我們還是在催貨，連我都收到好多信件與電話，希望加快東西給他們」，從客戶催貨狀況來看，看起來終端市場包含PC在內還是在缺貨。

執行長鄭平也表示，目前來看，材料成本每一季都在漲，甚至到第1季也還在漲，「不過現在看來平穩些，下半年若沒意外，材料成本結構應該是可以改善」。

台達電 通膨 手機

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