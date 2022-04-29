連8年 聯電獲公司治理評鑑前5%

第八屆公司治理評鑑公布結果出爐，聯華電子（2303）再度以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5%，在維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等面向表現卓越。

第八屆公司治理評鑑共有913家上市公司及726家上櫃公司，合計1,639家接受評鑑；最終評鑑結果共有46家上市公司、36家上櫃公司入選前5%的資優企業，其中包含聯電僅有9家上市企業連續8年獲此殊榮。

聯電表示，持續精進治理作為，建立嚴謹治理架構，除了訂定明確公司治理實務守則，更積極落實董事多元化政策。目前董事會由9位具有不同專業背景的董事所組成，其中獨立董事就占5位，超過董事席次半數；同時也注重董事會成員組成之性別平等，2015年即設女性董事，2021年改選後增為2席，為國內晶圓代工業之冠，未來也將逐步增加女性董事席次。

為回應全球永續趨勢對ESG治理的高度關注，聯電指出，整合企業營運架構，2020年第四季成立ESG指導委員會，成員包含核心營運高階主管，由兩位共同總經理擔任委員會主席，議決ESG治理策略及目標等。

聯電強調，將持續與全球營運夥伴及利害關係人攜手發揮影響力，在企業永續經營的道路上持續前進，為整體環境、社會及經濟的正向發展提供最大的貢獻。