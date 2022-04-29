快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

亞馬遜股價盤後重挫 網友：空爆富邦媒

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

電子商務巨人亞馬遜（Amazon）預期本季營收成長乏力，股價在盤後交易重挫，網友發文表示，不知道美股開盤會怎麼反映？靠蘋果撐盤嗎？有網友則是回應「空爆富邦媒」，也有人認為，因認列虧頂，下跌也是一時，但「展望真的不太好，這就會影響長期了，不妙真的不妙」。

亞馬遜因為上季財報及本季財測黯淡無光，股價盤後大跌，富邦媒（8454）卻受到拖累，網友高喊「空爆富邦媒」，今（29）日以807元紅盤開出，一度拉升至818元，但盤中翻黑，一度下滑至764元，為去年1月來的低點，股價在跌落千元之下後仍持續下跌，終場收791元，下跌5元，跌幅0.62%。

亞馬遜上季銷售成長7.3%至1,164億美元，是2001年以來最慢的增長，也是首次連續兩季銷售年增率低於10%，上季淨損38億美元，每股虧損7.56美元，是7年來首次出現淨損；亞馬遜表示，上季虧損包括一筆非營業支出的76億美元虧損，主要是投資電動車Rivian。

亞馬遜預估，本季營收增幅還會再減少，預估截至6月這一季的銷售最多可達1,210億美元，不如分析師預期的1,250億美元；本季營業利益估計會介於虧損10億美元到獲利30億美元之間；本季營收成長乏力，主因通膨飆漲加上消費者回歸疫情前的消費模式，導致線上購物降溫。

網友在PTT發表心得及評論表示，亞馬遜上季出現虧損，是2015年以來首次出現單季虧損，每股虧損7.56美元「有點多」、「不知道美股開盤會怎麼反映?」、「靠蘋果撐盤嗎?」，貼文引來網友回應，第一則回應就是「空爆富邦媒」，也有網友認為「虧損是認列 Rivian 的關係，其實不算什麼，展望下調比較麻煩」。

也有網友表示，「太誠實了，人家福特也認列rivian虧損，可是說預計全年仍會獲利」、「認列虧頂多是這季的事情，跌也是一時，但是這個展望真的不太好，這就會影響長期了，不妙真的不妙」、「反過來想，現在可能就是加倉AMZN的好機會」。

還有網友認為，「Rivian 四月50 跌至31，下季仍然會有虧損」、「下次財報也難看了，想要買的不如等俄烏打完再說」、「內行的看AWS就夠了」、「AWS啥時可以獨立出來，買amzn只為了AWS ，一直被起家厝帶賽」、「亞馬遜一季營業額有1,000多億美金，其實還蠻嚇人的但台灣用亞馬遜購物好像不多」。

亞馬遜 富邦媒

延伸閱讀

台南法拍會5月3日登場 2011年山葉機車1元起標

免透過亞馬遜服務 「Buy with Prime」協助第三方賣家更快將商品賣出

想買福特的電動車好難 2022 F-150 Lightning完售

小改款Focus台灣可能採用什麼動力? 福特六和:市場導向

相關新聞

最棒勞動節大禮！群創擬發逾20億退休金 員工還可留任

趕在勞工節前，面板大廠群創（3481）今（29）日宣布給公司同仁最大的勞工節禮物，群創指出，為感謝資深同仁對於公司多年的...

經部、AIT半導體座談 王美花：國際生態鏈是最有效模式

經濟部與美國在台協會(AIT)今（29）日合作舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合台美在全球半導...

聯電連續八年獲公司治理評鑑前5%

由台灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第八屆公司治理評鑑公布結果，聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司...

旺宏吳敏求 3D NOR 將讓旺宏在全球發光發熱

非揮性記憶體廠旺宏 (2337）董事長吳敏求今日獲頒第五屆總統創新獎，今日他上台發表感言時，提到創新是一條孤獨的道路，所...

台灣資安主管聯盟正式成軍 產官學研界齊讚聲

由華碩、欣興電子、台達電、新光保全、欣銓科技、聯華電子、友達光電、遠傳電信、富邦金、元大金、玉山銀行、康和證券、國泰世華...

培養半導體人才 廣設產業學院不是唯一解方

半導體發展受到全球關注，台灣更是扮演舉足輕重的要角。台大、清大、陽明交大、成大、中山大學陸續宣布設立產業學院，並在2022年開始正式招收學生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。