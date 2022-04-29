亞馬遜股價盤後重挫 網友：空爆富邦媒

電子商務巨人亞馬遜（Amazon）預期本季營收成長乏力，股價在盤後交易重挫，網友發文表示，不知道美股開盤會怎麼反映？靠蘋果撐盤嗎？有網友則是回應「空爆富邦媒」，也有人認為，因認列虧頂，下跌也是一時，但「展望真的不太好，這就會影響長期了，不妙真的不妙」。

亞馬遜因為上季財報及本季財測黯淡無光，股價盤後大跌，富邦媒（8454）卻受到拖累，網友高喊「空爆富邦媒」，今（29）日以807元紅盤開出，一度拉升至818元，但盤中翻黑，一度下滑至764元，為去年1月來的低點，股價在跌落千元之下後仍持續下跌，終場收791元，下跌5元，跌幅0.62%。

亞馬遜上季銷售成長7.3%至1,164億美元，是2001年以來最慢的增長，也是首次連續兩季銷售年增率低於10%，上季淨損38億美元，每股虧損7.56美元，是7年來首次出現淨損；亞馬遜表示，上季虧損包括一筆非營業支出的76億美元虧損，主要是投資電動車Rivian。

亞馬遜預估，本季營收增幅還會再減少，預估截至6月這一季的銷售最多可達1,210億美元，不如分析師預期的1,250億美元；本季營業利益估計會介於虧損10億美元到獲利30億美元之間；本季營收成長乏力，主因通膨飆漲加上消費者回歸疫情前的消費模式，導致線上購物降溫。

網友在PTT發表心得及評論表示，亞馬遜上季出現虧損，是2015年以來首次出現單季虧損，每股虧損7.56美元「有點多」、「不知道美股開盤會怎麼反映?」、「靠蘋果撐盤嗎?」，貼文引來網友回應，第一則回應就是「空爆富邦媒」，也有網友認為「虧損是認列 Rivian 的關係，其實不算什麼，展望下調比較麻煩」。

也有網友表示，「太誠實了，人家福特也認列rivian虧損，可是說預計全年仍會獲利」、「認列虧頂多是這季的事情，跌也是一時，但是這個展望真的不太好，這就會影響長期了，不妙真的不妙」、「反過來想，現在可能就是加倉AMZN的好機會」。

還有網友認為，「Rivian 四月50 跌至31，下季仍然會有虧損」、「下次財報也難看了，想要買的不如等俄烏打完再說」、「內行的看AWS就夠了」、「AWS啥時可以獨立出來，買amzn只為了AWS ，一直被起家厝帶賽」、「亞馬遜一季營業額有1,000多億美金，其實還蠻嚇人的但台灣用亞馬遜購物好像不多」。