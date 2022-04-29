台積電推光阻供應鏈在地化 年產值逾10億元

台積電（2330）今（29）日更新ESG電子報，其中提到推動光阻供應鏈在地化進展，截至民國111年4月，已產出超過千瓶EUV光阻劑，創造逾新台幣1億元商業價值，年產值更超過新台幣10億元，同時達到台積電公司資產活化再利用效益，落實產業共好。

台積電說明，隨著台積電公司產能擴張，原物料需求亦不斷成長，為確保製程關鍵材料光阻穩定供應，台積電公司打造創新商業模式，將曝光機台以租賃方式提供光阻供應商使用，降低其投資成本、提升來台設廠意願，民國110年成功設立全台第一座極紫外光（Extreme Ultraviolet, EUV）光阻生產工廠。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤指出，原物料供應商是台積公司永續經營的重要夥伴，我們透過創新的商業模式，開創光阻供應鏈在地化，共同打造台灣第一座EUV光阻工廠。

台積電指出，公司以創新商業模式推動光阻供應鏈在地化發展，未來將持續複製此成功經驗，並評估於民國111年第4季建立「機台租賃平台」，活化廠內不同類型機台再利用價值，提供有需求的供應商使用，實踐責任供應鏈承諾。