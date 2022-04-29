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旺宏吳敏求 3D NOR 將讓旺宏在全球發光發熱

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求今日獲頒第五屆總統創新獎，他並透露旺宏領先全球投入開發3D NOR Flash很快會在全球發光發熱。記者簡永祥/翻攝
旺宏董事長吳敏求今日獲頒第五屆總統創新獎，他並透露旺宏領先全球投入開發3D NOR Flash很快會在全球發光發熱。記者簡永祥/翻攝

非揮性記憶體廠旺宏 (2337）董事長吳敏求今日獲頒第五屆總統創新獎，今日他上台發表感言時，提到創新是一條孤獨的道路，所幸他致力於推動旺宏創新，不僅讓旺宏成效顯現，也被半導體業採用，如今更被總統創新獎審查委員看見及肯定。

他並透露，旺宏全球首創開發3D NOR技術，已獲得重大突破，並獲得很多廠商詢問，這項產品，將讓旺宏未來在全球發光發熱，成為台灣半導體業另一項基石。

吳敏求是在277件參與角逐中獲得一般個人獎，足見他致力於創新及長期培育半導體人才的努力，再次獲評審一致肯定。

吳敏求33年前創建旺宏時，即結合統計學與半導體知識，建構「自主研發工程資料分析系統」(sNOVA)，領先全球導入AI及Big Data大數據，為世界第一家生產線全面電腦化之半導體晶圓廠。這套創新系統也為多家台灣半導體廠所學習及導入，影響並成就台灣全球半導體生產的樞紐地位，對國家及產業具有卓越貢獻。

而旺宏自行研發的sNOVA系統大幅提升產品品質良率至500PPB以上(每十億顆不良率低於500)，促使旺宏成為全球首家將產品不良率衡量指標從PPM(百萬分之一)提升至PPB(十億分之一)等級的半導體公司。

吳敏求當年亦主動向財經部會倡議，積極遊說經建會、經濟部及財政部等相關部會，推動台灣「第三類科技股」上市。1995年，旺宏成為第一家以第三類股上市的標竿企業，對產業衍生卓著之經濟效益，海外資金投資臺灣從不到40億美元大幅提升至近100億美元，開啟臺灣高科技產業蓬勃發展的盛世。

1989年，吳敏求帶領40位半導體專業人才自美返臺創立旺宏電子，吸引優秀海外人才回國發展，並以創新設計(Forward Design)逆轉當時臺灣的逆向工程(Reverse Engineering)代工主流，回國後也培育大批研發人才在臺灣各半導體公司遍地開花，對臺灣半導體發展榮景具有巨大貢獻。

吳敏求「借力使力」的創新經營策略，也掌握美日貿易逆差談判的國際局勢，成功打入任天堂供應鏈，並善用日本鋼管公司(NKK)、任天堂及台積電等資源，順利引進營運資金，成為臺灣投入創新設計的先驅，也成為全球成長最快速的半導體公司。

旺宏也注重創新研發並建置堅實專利，無懼國際競爭對手發動專利戰，以自有智財權，成功擊退美日記憶體大廠的專利興訟，並獲得上億美元和解金，是台灣唯一於美國國際貿易委員會勝訴的企業，為重視研發及專利的典範。

吳敏求20多年前即洞察人才為台灣高科技產業競爭力的關鍵核心，並連續22年舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，迄今已培育近4萬名科技人才在臺灣產官學研界發揮影響力。2019年，旺宏電子捐助成功大學新台幣4.2億元興建「成功創新中心-旺宏館」，2020年再宣佈連續10年共捐贈10億元創設「敏求智慧運算學院」，開啟臺灣AI創新應用及跨域人才培育之先河，對於培育國家人才有巨大貢獻。

至於吳敏求提及的3D NOR Flash，主要鎖定車用市場。目前也是全球首家挑戰3D 架構的廠商。

吳敏求去年在成材論壇專題演講時，即透露旺宏這項創新計畫，將會很快看到成果，如今藉 由獲頒總統創新獎時，向蔡英文總統預告很快會在全球發光發熱，預料有機會成為台灣另一座護國大山。

旺宏 半導體

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