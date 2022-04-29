英業達65折買入台南土地有2關鍵 為何被稱超值投資？

英業達4月底宣布買下一塊5,000坪台南安南區科技工業用地，這塊地專業鑑價4.8億元，英業達更只以3.088億元就標下，相當65折入手，為何英業達集團屢漂亮出手，為何財務大總管游進寶喊這是一筆「超值投資」？

英業達在台灣只有桃園及大溪廠，28日宣布得標面積5,097平方米的台南工業區土地再度受矚目，因為集團原本預算編列3.5億元去標地，最後只用3.088億元入手，更特別是，鑑價公司估此地價值4.8億元，等於英業達65折得標。

這塊地是轉投資益通光能的地，益通退出太陽能產業後正在清算中，英業達出手買，等於自己人買回。

對於為何出手購地，游進寶表示，台南已是工業聚落，台南科技工業園區受用地政策影響，廠辦需求增溫，近來台商回流加速擴廠需求，都讓台南區廠房有穩定需求，持有這筆土地將做整理後，不排除三種用途：

首先是英業達因大部分業務產能都在北台灣，不排除未來業務向南擴張，在台南設廠，2.廠房整理後出租，但這得等空間整理完後評估適合用途，3.等待增值效益。

另一方面，這塊台南土地是益通最後一塊拍賣土地，出售後就將進入清算最後階段，等於這筆拍賣資金回到益通後，分配剩餘財產時英業達又能回收部分資金資產，有雙邊效應。

而為何英業達能65折買到地？游進寶解釋，這是「一宗土地」，必須跟鄰近的基益企業（也是益通的前一手移轉交易人）共同開發。由於開發條件比一般土地複雜，競標較不激烈，是英業達能輕鬆取得主因。

根據瞭解，「一宗土地」在建築法中指一幢或二幢以上有連帶使用性建築物所使用之建築基地，換言之，若繼續使用益通既有廠房則無事，若要改建重開發得跟鄰居基益合作，因為兩地容積率條件共享。

土地開發有一套，30年上海土地高含金量

即便開發難度略高，對擅長土地理財的英業達來說並不是燙手山芋，英業達也可說是電子五哥中土地開發經驗最豐富的一家。

2021年英業達才宣布處份大陸閒置職工廠房土地，該宿舍位於閔行區，面積3.2萬平方米，上有建築物，合計賣出5.2億人民幣，淨獲利2.72億人民幣。

最受矚目是6年前出手買下宏達電桃園廠一戰，出手購買價60.6億元，讓宏達電開懷公告獲利20億元入袋，這一來一回讓外界認為，愛投資土地的英業達這次被占便宜，但葉國一不這麼認為，他當時受媒體訪問就簡單分析，光買土地市價35億元，自己蓋一棟建材價格35億元，更省下蓋廠時間。

2022年英業達繼續活化資產，宣布將最早於1991～1992年在上海購置的土地成立獨立公司準備開發，該地位於上海徐匯區桂箐路7號，面積1.8萬平方米，目前先資產做價以2.46億元人民幣成立上海英銓達，由於地段熱鬧，後續開發行動也受到關注。

而本業方面，英業達也配合伺服器業務大舉擴張產能，宣布在墨西哥投資1.2億美元增建新廠，游進寶表示，新廠面積是舊廠3倍大，目前是一邊興建一邊產能設備移轉中，並行生產以確保交貨順利。

他預估墨西哥新廠第3～4季度將完工量產，年底時新廠產能就將有6~7成利用率，新廠面積廣闊，是為將墨西哥一二期工廠整合入單一廠區管理運作，完整的廠區興建完工預計是2023年。墨西哥已是英業達伺服器全球最大產能，其次是台灣跟上海。