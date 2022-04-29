第1季智慧財產權趨勢 台積電723件發明專利奪冠

經濟部智慧局今（29）日公布今年第1季智慧財產權趨勢，第1季我國受理三種專利申請合計17,498件，較上年同期增加2%，而商標申請24,450件，亦略增0.3%。申請人中，我國台積電申請723件，件數為台積電自智慧局公布季統計以來的新高。

台灣受理申請之三種專利件數，以發明專利12,534件為最大宗，件數較上年同期成長5%，主要來自外國人申請件數增加10%，而本國人申請件數4,697件，則略有減少。設計專利受理申請1,636件，本國人申請件數，略增0.4%，而外國人件數則下降。

我國企業整體發明專利申請3,745件，較上年同期小幅下降2%，主要因為中小企業申請件數減少所致，而大型企業申請2,997件，則與上年同期相當。

本國前十大發明專利申請人及前五大設計專利申請人均為企業，其中台積電申請723件，超越其他申請人，其件數為該公司自本局2012年開始公布季統計以來的新高；群創及南亞科同樣以98件，雙雙創下最高紀錄；設計專利以宏碁及皇冠金屬各申請18件，居於首位

外國人專利申請以發明專利為主，申請7,837件，成長一成。前十大外國申請人中，發明專利申請件數以高通申請242件最多，成長率以英特爾914%，大幅超越其他申請人。設計專利方面，PSA以38件位居首位，成長率以BMW 88%，最為顯著。

在我國布局發明專利之國家中，以日本3,555件最多，前五大申請國家之件數均較上年同期增加，其中，美國及德國均呈現雙位數成長，表現積極。另設計專利申請859件，以日本申請251件最多。

除了企業以外，我國大專校院發明專利申請371件，較上年同期成長16%，主要因為前十名大專校院之申請件數，大多有二位數以上的成長率。申請人中，以清大35件發明專利，位居各校之首，另私立學校以崑山科大16件最多，也是唯一躋身大專校院前十名之私校。

研究機構之發明專利申請76件，較上年同期減少，其中，工研院申請40件最多。金融三業方面，發明專利申請35件，以兆豐12件最多。

今年第1季商標受理申請22,450件，較上年同期略增0.3%；本國人申請17,358件，增加2%，而外國申請5,092件，則有減少情形。本國人商標申請件數占商標總申請件數之比例為77%，較上年同期增加1個百分點，件數及占比在近三年呈現逐年上升的趨勢。

本國人在第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）申請3,501件最多，成長8%。前十大申請人中，統一企業申請220件，成長358%，件數及成長率均高於其他申請人。

外國人整體申請件數雖然下降，但中國大陸申請件數及成長率，超越其他國家，較為積極（如圖3）。類別方面，以第9類（電腦及科技產品等）1,208件最多，第42類（科學及技術性服務）件數增加26%，成長最快。申請人以中國大陸廣東龍順國際物流之76件最多。

產業方面，我國受理之商標申請以「農業食材」為最大宗，主要來自本國人的申請，該產業亦是本國人與外國人件數差距最大的產業。

前三大產業中，本國人申請件數在「農業食材」及「商業金融」產業，均呈現連續二年正成長的趨勢，外國人則在「技術研究」及「休閒教育」產業件數較上年同期成長。