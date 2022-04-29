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頂級家電、車用需求強 LG Q1營收繳出單季新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

南韓LG電子（LG）公布2022年第一季財報，合併營收達21.11兆韓元（約175.3億美元），為LG電子有史以來最高的單季營收。營業利益達1.88兆韓元（15.6億美元），主要來自權利金收入之挹注，但因單次人力重整而增加部分支出。

與去年同期相比，營收成長18.5%，獲利升6.4%，反映全球消費者對於更健康的生活、能源效率和提升居家生活品質的重視，帶動LG家電的強勁需求。受車用半導體短缺推升車用零組件的預防性需求影響，LG車用零組件解決方案事業部營收持續成長。

LG生活家電暨空氣解決方案事業部第一季營收達7.97兆韓元（66.2億美元），營業利益達4,476億韓元（3.7168億美元）。營收相較去年同期成長18.8%，創下事業部單季營收新高，主要受惠於頂級家電及使用蒸氣技術的健康家電產品之需求穩定成長。透過持續拓展海外市場新家電類別的銷售，生活家電營收可望持續維持成長動能。

LG家庭娛樂事業部營收達4.06兆韓元（33.8億美元），營業利益達1,884億韓元（1.5644億美元）。營收相較去年同期成長1.4%，受惠於OLED與大尺寸電視等頂級產品在歐洲與北美兩大市場的需求持續成長。透過持續拓展LG OLED電視、QNED電視和大尺寸電視等頂級電視的銷售，事業部營收可望持續成長。

LG車用零組件解決方案事業部第一季營收達1.88兆韓元（15.6 億美元），與去年同期相比成長8.5%，反映車用半導體短缺的預防性需求。事業部第一季營業損失縮小至63億韓元（523萬美元），LG已採取更佳的成本管理措施以提升獲利。

LG企業解決方案事業部第一季營收成長達2.02兆韓元（16.7 億美元），與去年同期相比成長23.7%，主要受惠於新學年對於顯示器和個人電腦等產品需求持續攀升，以及B2B營運逐步回穩，產品競爭力與營運效率也同步提升。

LG

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