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蘋果投資人會議 庫克揭露上海封控與半導體吃緊2大限制
蘋果在美國時間28日召開投資人會議，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在會議中揭露當前供應鏈2大限制大陸上海疫情封城干擾組裝、半導體供給持續吃緊，公司提高戰略庫存等。
另外蘋果在投資人會議的硬體供應鏈相關的6大重點包含Apple Silicon效益、產品線受限於大陸新冠疫情干擾供給估計本季營收影響40億至80億美元之間、暫停俄羅斯銷售影響、日本等市場匯率干擾、上半財年iPhone營收超過1200億美元、運用各種方式消除運費挑戰等。
依據蘋果執行長庫克（Tim Cook）以及財務長梅斯特里（Luca Maestri）在投資人會議釋出訊息顯示，Apple Silicon持續創新和投資挹注Mac業績創近七季新高，公司並看好後續成長動能。
蘋果投資人會議中，分析師普遍關注的中國大陸疫情封城干擾。
庫克指出，蘋果看到供應限制的兩大原因，其中是新冠疫情相關上海鄰近封控，以及半導體供應吃緊持續，不過，目前看所有受影響組裝廠已重啟，不過預計影響40-80億美元主要是重啟恢復至正常需要一段時間。
分析師追問相關40-80億美元遞延營收何時回補？庫克則指出，影響是大多數產品類別，相信其中有一部分是可以重新回補，其中一部分可能不是那麼快，比例或百分比尚難估計，不過蘋果試圖在內部計畫分析，不會對外公開。
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