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圓展首款醫療級攝影機全球首發 讓遠距醫療看得見

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展科技（3669）發表第一款醫療級PTZ攝影機AVer MD330U及AVer MD330UI。MD330U系列攝影機為可拆卸的手持式鏡頭，搭載4K高畫質影像與AI智慧揚聲器，更取得國際醫療安規IEC 60601認證，將遠距醫療帶入「聲」歷其境，「人」臨診間的嶄新世代。

圓展表示，智慧醫療為圓展近年發展重點之一，產品研發秉持著「以人為本」的企業核心精神，勇於嘗試突破規範，以卓越的研發實力將AI技術帶入攝影機，因此便誕生了第一台醫療級PTZ攝影機MD330U系列，期望推升高畫質、高倍數攝影機在醫療產業的需求，進而兼顧遠距照護和精準醫療。

MD330U系列擁有領先業界的可拆式鏡頭，方便手持做1公分近距拍攝，不錯過任何細節。30倍光學變焦鏡頭更是無可匹敵，快速自動對焦搭配4K超高清影像，清楚傳送病徵狀態的影像，確保精確的醫療診斷。此外，內建AVer獨家AI收音降噪技術，過濾干擾的噪音，讓遠端問診如同面對面看診。特別的是，MD330UI搭載紅外線夜視功能，在黑夜中也能清楚拍攝，醫護在護理站也能時時刻刻照看病人。

MD330U系列承襲圓展PTZ攝影機精密流暢運鏡優勢，醫師使用PTZ Management軟體可遠端操控鏡頭，透過移動與放大來診視患部細節畫面；如 MD330U系列建置在病房，病患和護理站也可藉由PTZ Management進行雙向通話，聯繫零時差。

圓展表示，後疫情時代，帶來「與病毒共存」的新生活型態，疫情拉開人與人距離，但AI科技成就智慧醫療，提升服務品質，MD330U系列攝影機將是醫療保健業進行多方遠距會診、手術直播、遠距巡房、偏鄉與老年照護等最佳利器。

圓展 鏡頭

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