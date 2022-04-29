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楠梓產業園區細部計畫今公告 台積電可望6月動工建廠
高雄市都發局今天公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並預告積電第1期29.8公頃設廠用地及園區公共設施今年6月動工，可望創造1500名工作機會、1576億元年產值。
行政院去年提出中油高雄煉油廠舊址轉型為楠梓產業園區，並成為南部半導體材料S廊帶核心，台積電在高市府積極招手下宣布將進駐設廠，帶來工商界振奮，房市也翻漲。高市都發局今續公布實施楠梓產業園區都市計畫相關細部計畫，全案蓄勢待發。
都發局長吳文彥表示，高煉廠以建構「城市生態綠廊」為整體規畫主調，將兼顧產業轉型與環境共生，也有節能、節水、減廢等落實綠色製造。同時規劃教育、公托、興建1萬500戶社會住宅、企業安家計畫及配合內政部租金補貼方案，預計租金補貼擴充至1萬戶。另也會優先拓寬翠華路，往南打通新台17線。
都發局表示，這次公告實施範圍是原高煉廠工廠區29.8公頃土地，已由經發局依都市計畫法辦理個案變更，並依產業創新條例報編設置開發產業園區，預計5月辦理土地點交，順利取得設廠建照後，6月園區公共設施及台積電建廠同步動工，以配合台積電預計2023年7月營運需求。
副市長林欽榮表示，市府跨局處為產業提供水、電、人力、土地及安家計畫等5大誘因，善用再生水、綠電等超前佈署優勢，作為產業後盾。將來也會透過岡山路竹捷運延伸線及黃線等沿線都計通盤檢討，將南科、路科及橋科及仁武、大社、林園、小港等工業區，串成南部半導體S廊帶。
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