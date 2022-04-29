楠梓產業園區細部計畫今公告 台積電可望6月動工建廠

高雄市都發局今天公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並預告積電第1期29.8公頃設廠用地及園區公共設施今年6月動工，可望創造1500名工作機會、1576億元年產值。

行政院去年提出中油高雄煉油廠舊址轉型為楠梓產業園區，並成為南部半導體材料S廊帶核心，台積電在高市府積極招手下宣布將進駐設廠，帶來工商界振奮，房市也翻漲。高市都發局今續公布實施楠梓產業園區都市計畫相關細部計畫，全案蓄勢待發。

都發局長吳文彥表示，高煉廠以建構「城市生態綠廊」為整體規畫主調，將兼顧產業轉型與環境共生，也有節能、節水、減廢等落實綠色製造。同時規劃教育、公托、興建1萬500戶社會住宅、企業安家計畫及配合內政部租金補貼方案，預計租金補貼擴充至1萬戶。另也會優先拓寬翠華路，往南打通新台17線。

都發局表示，這次公告實施範圍是原高煉廠工廠區29.8公頃土地，已由經發局依都市計畫法辦理個案變更，並依產業創新條例報編設置開發產業園區，預計5月辦理土地點交，順利取得設廠建照後，6月園區公共設施及台積電建廠同步動工，以配合台積電預計2023年7月營運需求。