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洪水樹：可成在台仍維持相當規模產能 具極大彈性

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

可成（2474）今年度致股東營業報告書出爐，董事長洪水樹表示，看好公司切入車用與醫療的領域發展，且可成將持續對台灣及宿遷廠兩大廠區進行最佳化產能分配，目前國內主要機構件供應商中，可成是唯一在台灣仍維持相當規模產能的廠商。

可成因台灣及宿遷廠兩大廠區進行最佳化產能分配，具備極大彈性，可因應不同客戶對產品及產能的需求，同時亦降低集中單一廠區對市場、經營環境變化可能產生的營運風險。

展望2022年，混工模式興起以及企業回歸辦公室帶動商用需求，加上供應鏈缺料所產生的遞延效應，MIC預估全球筆電出貨量可達2.3億台。與此同時，品牌大廠逐步提升中高階產品規格，高階金屬機殼或Hybrid設計的滲透率持續增加，所衍生的創新需求將支持可成往高階、特色化以及差異化的方向成長發展。

洪水樹指出，身為全球領先之機構件廠商，可成多年來專注於生產消費型電子產品，在設計、自動化、量產、良率等能力，以及成本管控多方面均表現優越，有助於切入車用市場並在競爭對手中脫穎而出;長期而言，切入車用業務可望均衡公司產品營收組合並強化成長動能。

可成看好未來AI/智慧醫療發展及微創手術相關的醫療器械需求，透過策略性財務投資，了解市場發展方向，同時在產業生態圈逐步建立知名度。公司在材料科學、精密製造加工方面累積多年的核心能力，有助其建立切入新領域的競爭優勢。可成於2021年十月底取得ISO 13485醫療器材品質管理系統認證；藉此專業認證，未來將聚焦於微創醫材領域，配合既有的材料科學與製造強項，與一線品牌大廠合作，以成為生醫界具規模的委託開發製造服務業者（CDMO, Contract Development Manufacturing Organization）為目標。

可成身為全球最全方位機構件解決方案的領導品牌，擁有業界最完整的製造矩陣、最堅強的客戶群、最完整的產品線。致力於資源重整、策略轉型，公司於2020年跨入車用零組件市場，2021年該領域布局逐漸發酵；除與既有國際新能源車品牌客戶合作更多車款，亦與新客戶洽談開發新產品。看好未來智慧醫療發展，以及微創手術相關的醫療器械需求，公司透過策略性財務投資，參與海外新創醫療團隊成長，同時亦持續尋找國內外合適投資標的及合作夥伴，多頭並進以擴大醫療領域布局。

可成 微創手術

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