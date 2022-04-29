宏碁進駐生技園區 施振榮：宏碁智醫正在海外起跑階段

宏碁（2353）集團創辦人施振榮28日表示，集團旗下宏碁智醫公司近年來專注人工智慧（AI）醫療照護各項應用，最新進度是非眼科AI醫材開發今年將進軍東南亞市場。宏碁智醫目前在AI診斷軟體的產品開發及落地，已完成AI模型開發、產品開發與取證兩階段，目前將進入海外市場起跑階段。

國家生技研究園區28日舉辦「招商暨人才與技術媒合會」，由中央研究院院長廖俊智、前副總統陳建仁院士、施振榮、生物技術開發中心董事長涂醒哲等人共同揭開序幕。本次活動集結逾40間生醫新創公司及團隊參與，吸引逾200位海內外企業、投資者、加速器及天使投資人共襄盛舉。宏碁集團也在日前進駐園區，將研發客製化癌症疫苗，提供病患最適化治療。

施振榮表示，宏碁智醫來注人工智慧（AI）醫療照護各項應用，去年智慧醫材已成功導入醫院，今年最新進度是非眼科AI醫材將進軍東南亞市場。

不過他強調，宏碁智醫目前在AI診斷軟體的產品開發及落地，僅完成AI模型開發、產品開發與取證兩階段，接下來在第三階段產品落地過程，目前海外市場正處於起跑階段。宏碁在國際上已有一定的品牌地位，如何將這個資源連結到醫療領域，仍然需要時間、耐心、信心與歷練才能完成。

施振榮表示，電子醫材與人工智慧是未來大趨勢，台灣應積極推動醫界與電子領域人才的跨域合作。但是目前大學醫學系總招生名額涉及醫師總量管制，每年上限西醫學生約1,300人，中醫系學生約365人，建議教育部逐步放寬招生名額限制，讓台灣醫療服務在產業化及國際化發展中能建立新能量。

他指出，台灣發展醫療產業的優勢，在於醫護人才水準高，且全民健保制度領先國際，加上具有許多生醫及電子之優秀人才，臨床實驗環境好等等優勢。但是，人才不足會影響未來的發展，也會讓台灣在國際上能發揮的影響力受到限制，尤其未來台灣醫療服務如果能夠朝產業化及國際化發展，台灣就要培育更多的醫療人才，相信日後將和台灣的ICT產業一樣，能夠對國際做出更大的貢獻。

針對台灣疫情現況，施振榮也表示，台灣本土案例破萬，最大的問題是「無症狀」，所以很難防範，但是「台灣還是會做到世界最好」，一方面因為指揮中心的措施，一方面是台灣老百姓很自律，防疫意識很強，越來越多人打了第3劑疫苗，疫苗覆蓋率應該沒問題。

施振榮透露，宏碁雖然在快篩檢測方面並未著墨，但宏碁曾為指揮中心打造「智慧醫療資源管理平台」，用來掌控即時的醫療量能、病床數、藥品的量等，這是在疫情還沒開始之前，衛福部就已經有找宏碁開發的服務平台，對早期防疫有很大的幫助，現在即使疫情擴散，也是需要該資訊系統。

他強調，指揮中心早期在防疫措施、全球疫調等方面，因語言不通導致蒐集資料成一大難題，因為資料量相當大，用人力去搜索容易疏忽，所以宏碁也幫指揮中心利用AI蒐集更多資訊，這些都跟科技防疫有關。