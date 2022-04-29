快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

宏碁進駐生技園區 施振榮：宏碁智醫正在海外起跑階段

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
財團法人智榮文教基金會董事長暨宏碁集團創辦人施振榮。國家生技研究園區／提供
財團法人智榮文教基金會董事長暨宏碁集團創辦人施振榮。國家生技研究園區／提供

宏碁（2353）集團創辦人施振榮28日表示，集團旗下宏碁智醫公司近年來專注人工智慧（AI）醫療照護各項應用，最新進度是非眼科AI醫材開發今年將進軍東南亞市場。宏碁智醫目前在AI診斷軟體的產品開發及落地，已完成AI模型開發、產品開發與取證兩階段，目前將進入海外市場起跑階段。

國家生技研究園區28日舉辦「招商暨人才與技術媒合會」，由中央研究院院長廖俊智、前副總統陳建仁院士、施振榮、生物技術開發中心董事長涂醒哲等人共同揭開序幕。本次活動集結逾40間生醫新創公司及團隊參與，吸引逾200位海內外企業、投資者、加速器及天使投資人共襄盛舉。宏碁集團也在日前進駐園區，將研發客製化癌症疫苗，提供病患最適化治療。

施振榮表示，宏碁智醫來注人工智慧（AI）醫療照護各項應用，去年智慧醫材已成功導入醫院，今年最新進度是非眼科AI醫材將進軍東南亞市場。

不過他強調，宏碁智醫目前在AI診斷軟體的產品開發及落地，僅完成AI模型開發、產品開發與取證兩階段，接下來在第三階段產品落地過程，目前海外市場正處於起跑階段。宏碁在國際上已有一定的品牌地位，如何將這個資源連結到醫療領域，仍然需要時間、耐心、信心與歷練才能完成。

施振榮表示，電子醫材與人工智慧是未來大趨勢，台灣應積極推動醫界與電子領域人才的跨域合作。但是目前大學醫學系總招生名額涉及醫師總量管制，每年上限西醫學生約1,300人，中醫系學生約365人，建議教育部逐步放寬招生名額限制，讓台灣醫療服務在產業化及國際化發展中能建立新能量。

他指出，台灣發展醫療產業的優勢，在於醫護人才水準高，且全民健保制度領先國際，加上具有許多生醫及電子之優秀人才，臨床實驗環境好等等優勢。但是，人才不足會影響未來的發展，也會讓台灣在國際上能發揮的影響力受到限制，尤其未來台灣醫療服務如果能夠朝產業化及國際化發展，台灣就要培育更多的醫療人才，相信日後將和台灣的ICT產業一樣，能夠對國際做出更大的貢獻。

針對台灣疫情現況，施振榮也表示，台灣本土案例破萬，最大的問題是「無症狀」，所以很難防範，但是「台灣還是會做到世界最好」，一方面因為指揮中心的措施，一方面是台灣老百姓很自律，防疫意識很強，越來越多人打了第3劑疫苗，疫苗覆蓋率應該沒問題。

施振榮透露，宏碁雖然在快篩檢測方面並未著墨，但宏碁曾為指揮中心打造「智慧醫療資源管理平台」，用來掌控即時的醫療量能、病床數、藥品的量等，這是在疫情還沒開始之前，衛福部就已經有找宏碁開發的服務平台，對早期防疫有很大的幫助，現在即使疫情擴散，也是需要該資訊系統。

他強調，指揮中心早期在防疫措施、全球疫調等方面，因語言不通導致蒐集資料成一大難題，因為資料量相當大，用人力去搜索容易疏忽，所以宏碁也幫指揮中心利用AI蒐集更多資訊，這些都跟科技防疫有關。

宏碁 施振榮 醫材

延伸閱讀

疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力

嘉義縣水上、朴子兩警分局傳員警確診 警察局啟動防疫

宏碁電競筆電 3月蟬聯南非市場冠軍

華視召開臨時董事會 推選鄭自隆為董事長

相關新聞

最棒勞動節大禮！群創擬發逾20億退休金 員工還可留任

趕在勞工節前，面板大廠群創（3481）今（29）日宣布給公司同仁最大的勞工節禮物，群創指出，為感謝資深同仁對於公司多年的...

經部、AIT半導體座談 王美花：國際生態鏈是最有效模式

經濟部與美國在台協會(AIT)今（29）日合作舉辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合台美在全球半導...

聯電連續八年獲公司治理評鑑前5%

由台灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第八屆公司治理評鑑公布結果，聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司...

旺宏吳敏求 3D NOR 將讓旺宏在全球發光發熱

非揮性記憶體廠旺宏 (2337）董事長吳敏求今日獲頒第五屆總統創新獎，今日他上台發表感言時，提到創新是一條孤獨的道路，所...

台灣資安主管聯盟正式成軍 產官學研界齊讚聲

由華碩、欣興電子、台達電、新光保全、欣銓科技、聯華電子、友達光電、遠傳電信、富邦金、元大金、玉山銀行、康和證券、國泰世華...

培養半導體人才 廣設產業學院不是唯一解方

半導體發展受到全球關注，台灣更是扮演舉足輕重的要角。台大、清大、陽明交大、成大、中山大學陸續宣布設立產業學院，並在2022年開始正式招收學生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。